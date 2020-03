Uomini e Donne Trono Classico, Carlo Pietropoli e Daniele dal Moro ai ferri corti Uomini e Donne Trono Classico, il tronista Carlo Pietropoli porta Ginevra Mancini in esterna e Daniele Dal Moro non la prende molto bene; ecco cos'è successo

Uomini e Donne trono Classico condotto da Maria de Filippi è un programma molto seguito, specialmente dai giovani. La puntata del 3 marzo 2020 è iniziata subito con degli screzi tra i due tronisti maschi, Carlo Pietropoli e Daniele dal Moro. Il pomo della discordia sono state alcune parole dette da Carlo Pietropoli sul suo collega di trono. Ecco cos’è accaduto in seguito.

La puntata è iniziata con Ginevra Mancini che si era lamentata dell’atteggiamento di Daniele Dal Moro che non l’aveva più invitata in nessuna esterna. La ragazza aveva detto che Daniele Dal Moro aveva avuto con lei un atteggiamento da dittatore, vietandole cose che lui, invece, non si faceva problemi a fare.

Dopo l’esterna di Carlo Pietropoli con Ginevra Mancini lo scontro con l’altro tronista, Daniele Dal Moro, non è tardato ad arrivare. Daniele Dal Moro è subito partito alla carica, infastidito dalle parole dell’altro tronista che gli aveva dato del viziato.

“Innanzitutto due persone che sono fuori in esterna non passano il loro tempo a parlare male degli altri”.

I due tronisti si sono scontrati proprio per Ginevra Mancini. Carlo Pietropoli ha risposto senza pensarci troppo:

“Se voglio qualcosa me lo prendo”.

Daniele Dal Moro ha reagito stizzito:

“Allora se io sono viziato tu sei maleducato!”

Conflitto chiuso, per ora! Ma il bello viene pochi minuti dopo. Ginevra Mancini ha fatto delle battute al vetriolo su Daniele Del Moro e sulla corteggiatrice Pamela Valle.

Daniele Dal Moro aveva portato Pamela Valle in esterna ma dopo una breve discussione, il tronista si è alzato, ha salutato ed è andato via, lasciando la ragazza in lacrime. Davanti alle telecamere lei si era sfogata:

“Io vengo qua e… perché io sto a casa non vedo l’ora di vederlo, non vedo l’ora di vederlo e poi lui fa così!”

Poi ha concluso con una frecciatina lanciata verso le altre corteggiatrici:

“Che si tenga pure le mummie che ha sugli sgabelli non me ne frega niente”.

Una situazione tesa che ha coinvolto i due tronisti e le due corteggiatrici. Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime puntate.