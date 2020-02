Uomini e Donne trono Over Barbara De Santi ha una lite furiosa con Gianni Sperti e minaccia di andare via Uomini e Donne trono Over, Barbara De Santi ha una lite con Gianni Sperti :" io me ne vado perché tu mi odi troppo

Nella puntata andata in onda oggi, di Uomini e Donne del trono Over, condotto da Maria de Filippi c’è stata una lite tra Gianni Sperti e Barbara De Santi. L’opinionista attacca la dama, accusandola di fare solo pettegolezzo.

La situazione prende una brutta piega quando Gianni Sperti, accusa la dama, di voler conoscere il suo nuovo corteggiatore, Michele, solo per la sua posizione economica. Barbara De Santi risponde :” Io non sono mai stata mantenuta, a differenza di altre persone. Non l’ho dichiarato io”.

Barbara, fa una chiara allusione, alle dichiarazioni rilasciate tempo a dietro, della stessa Paola Barale, ex moglie di Gianni Sperti, nei confronti del suo ex marito, dove sosteneva, di aver sostentato economicamente per molti anni l’opinionista. Gianni Sperti, non si lascia sfuggire il sottile riferimento e controbatte:” So già dove vuoi andare a parare, visto che è un discorso che hai affrontato sui tuoi social.

Continui a parlare della mia vita privata, di venti anni fa”. Ma la discussione continua a prendere una brutta piega quando l’opinionista aggiunge:” Lei ha preso una frase della mia ex moglie e la riportata sul suo profilo social, dicendo che io sono un mantenuto. Io non ho risposto, perché la mia vita privata è la mia, quindi lei non avendo ottenuto un riscontro mediatico, ha deciso di tirarla fuori in puntata.

Sei contenta adesso che stiamo parlando della mia vita privata?”. Barbara De Santi spiega, che lei si è solo difesa, dalle accuse che Gianni Sperti ha fatto su di lei e di aver solo ripetuto le parole di Paola Barale. La dama così dopo diverse accuse ricevute dichiara :” Faccio così, conosco quest’uomo fuori e me ne vado, perché mi odi troppo”.

Non tarda la risposta di Gianni Sperti :”Ti consiglio di farti i ca** tuoi a riguardo della mia vita”. Dopo il duro colpo la dama chiede di lasciare il programma.