Uomini e Donne Trono Over; Enzo Capo svela le verità sulla fine della relazione con Pamela Barretta Pamela Barretta ed Enzo Capo sembrano nel bel mezzo di un conflitto amoroso, i due rilasciano delle dichiarazioni contrastanti sulla loro relazione e i fan sono confusi

Nuovi scossoni tra gli ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Pamela Barretta ed Enzo Capo sembrano nel bel mezzo di un conflitto amoroso. La donna ha fatto sapere, sui social e su richiesta dei suoi fan, che con il suo compagno è finita. Enzo Capo ha invece assolutamente smentito tutto nelle sue storie di Instagram.

L’ex cavaliere ha chiarito di aver avuto un litigio importante con la sua metà, ma non così grave da potersi considerare una storia finita.

Ovviamente, a causa dell’emergenza Coronavirus, i due non possono chiarirsi faccia a faccia. Ecco le parole di Enzo Capo al riguardo:

“Sostanzialmente c’è stato questo litigio con Pamela ma assolutamente non la ritegno una rottura. Semplicemente perché per poter rompere con una persona bisogna guardarla negli occhi. Fino a quando non ci sarà un confronto – e mi auspico ci sia quanto prima perché vuol dire che sarà finita anche questa quarantena – ci guarderemo negli occhi e magari ce ne diremo di tutti i coloro, ci chiariremo. L’unica cosa che posso dire è che, così come per tutta Italia, l’auspicio è che ‘Andrà tutto bene’. Vedremo”.

Ma Pamela Barretta non sembra assolutamente d’accordo. Anzi sembrerebbe proprio che per lei la relazione sia ormai giunta al termine. Anche sui social infatti l’ex dama di Uomini e Donne ribadisce la frase chiave:

“Per me è finita, lui mi ha lasciata” gettando su di lui tutte le responsabilità e rispondendo ai fan miscredenti assicura che è tutto vero.

Il motivo della fine di questa relazione continua a rimanere un mistero. I fan della coppia non hanno ben capito cosa sia veramente successo tra di loro e perché stiano rilasciando delle dichiarazioni totalmente opposto.

Qualche malfidato ha addirittura ipotizzato che sia tutta una messa in scena e che i due stiano cercando un scusa per far parlare ancora di loro:

“Le coppie quando discutono se la vedono in privato no sui social”. Siamo tutti abbastanza confusi… anche loro.