Gemma Galgani, chi è la protagonista indiscussa di Uomini e Donne Trono Over? Se lo chiedono in tanti e noi abbiamo cercato di raccontarvela un po’. Una volta entrata nel parterre femminile del Trono Over Uomini e Donne, Gemma Galgani si è fatta conoscere al pubblico. C’è chi ama e chi la odia… ma lei ha sempre detto di voler essere sempre se stessa. Gemma Galgani è nata il 19 gennaio 1950 a Torino. Ha da poco compiuto 70 anni, anche se non li dimostra. Da piccola sognava di diventare ballerina di danza classica ma non è mai riuscita a coronarlo. Il palcoscenico, però, è entrato a far parte della sua vita. Gemma Galgani è stata direttrice di molti teatri torinesi. La sua gioventù è stata piena di eventi: ha sposato un ragazzo di 19 anni quando lei aveva 22 (nel 1972) ma la loro relazione nata da un colpo di fulmine si è conclusa 6 mesi dopo. Si chiamava Francesco D’Acqui ed era un imprenditore genovese figlio di un noto armatore della zona. In seguito Gemma Galgani torno a Torino e riprese a lavorare. Non si sposò mai più ma ebbe molti amori e flirt. Tra questi c’è addirittura uno con l’attore Walter Chiari, mai confermato da nessuno dei due protagonisti. A Uomini e Donne Trono Over, Gemma Galgani ha avuto diversi amori ma anche tante delusioni che l’hanno trasformata in un vero personaggio televisivo. C’è chi la ama e chi al odia, difficile usare le mezze misure con lei. Uno dei primi a farle battere forte il cuore è stato il playboy Giorgio Manetti con il quale ha avuto una relazione fatta da tantissimi tira e molla. Dopo di lui Gemma Galgani ha iniziato a frequentare Marco Firpo ma, anche in questo caso tutto è finito presto. Nella stagione 2018-2019, la torinese ha incontrato Rocco Fredella, un’altro rapporto che si è sgretolato dopo non molto. Attualmente Gemma Galgani sembra interessata a Juan Luis Ciano ma è tutto ancora da vedere perché Tina Cipollari avrebbe accusato l’uomo di essere più interessato alla notorietà di Gemma Galgani che alla sua persona. Non sappiamo se riuscirà a trovare il suo amore per sempre ma Gemma Galgani è un vero personaggio televisivo seguito da molti e siamo tutti curiosi di vedere chi sarà il suo principe azzurro.