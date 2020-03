Uomini e Donne Trono Over: Ida Platano e Riccardo Guarnieri si confrontano Nello studio di Uomini e Donne, tornano insieme Riccardo Guarnieri e Ida Platano, che oggi continua a confrontarsi parlando dei loro problemi

Relazione complessa e travagliara quella tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, coppia formatasi all’interno dello studio di Uomini e Donne. I due, dopo un filmato molto toccante sulla loro relazione, entrano finalmente insieme, mano nella mano in studio e si confrontano di fronte al pubblico

È Ida Platano a raccontare gli ultimi avvenimenti. Dice infatti che ci sono stati diversi problemi negli ultimi tempi tra di loro, per i quali lei stava veramente male. Diceva che ciò che Ricccardo Guarnieri le diceva non le bastava e che lei non si sentisse desiderata. Dal canto suo, il partner dice di aver vissuto acnhe lui dei momenti di disagio con la donna, specialmente nei loro attimi di intimità.

Si aggiunge ai drammi di Ida Platano il fatto che abbia pensato a cose successe precedentemente alla loro relazione, durante i momenti in cui erano entrambi single. Lei infatti afferma che, durante questo periodo, ci fosse nella vita di Riccardo Guarnieri ci fosse un’altra persona. Lui dice che, però, questa persona non fosse per lui presente sentimentalmente. Afferma:

“Non è una persona che io frequentavo. L’ho vista due volte. Ma lei l’ha portata avanti dicendo che io qeusta persona l’ho portata fino al giorno prima della lettera.”

Quello che secondo lui mancava tra di loro era un dialogo chiaro, in cui avrebbero parlato di tutte le problematiche.

“Io mi sono sentito per l’ennesima volta offeso. Sei stata pensante e c’è stata anche una bruttissima discussione.”

Pare che la donna lo abbia accusato di essere stato con diverse donne prima di lei.

Ci sono state molte incomprensioni e Riccardo Guarnieri è addirittura arrivato a dire alla donna di chiudere lì la relazione, ma lei ha detto chiaramente che a lui non vuole rinunciare.

Dopo un chiarimento, pare che i due però si siano riappacificati, e così Ida Platano afferma: “Se sono qui dopo due anni e mezzo è perchè non sono innamorata, sono stra-innamorata!”.