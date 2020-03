Uomini e Donne Trono Over, Marcello Michisanti e Anna Maria la conoscenza va a gonfie vele Uomini e Donne Trono Over, Marcello Michisanti e Anna Maria proseguono la loro conoscenza che pare andare sempre più a gonfie vele

A Uomini e Donne Trono Over, arriva il turno di Marcello Michisanti e Anna Maria. La loro conoscenza sembra andare a gonfie vele. I due, però, hanno un chiarimento davanti a tutti durante il quale lui viene attaccato da Simonetta Epifani, una sua ex-fiamma, che lo accusa di essere falso.

La conoscenza tra Marcello Michisanti e Anna Maria va a gonfie vele anche se Gianni Sperti non crede che i due stiano facendo sul serio. L’opinionista, infatti, ha affermato che i sue si sarebbero messi d’accordo in precedenza. I due, la sera prima della registrazione della puntata, sono usciti insieme in un’esterna ai Castelli Romani. Anna Maria racconta di come alcune persone presenti nel ristorante si siano avvicinate per salutarli.

Va detto che Marcello Michisanti e Anna Maria sono una delle coppie più chiacchierate all’interno del programma Uomini e Donne Trono Over.

Il cavaliere conferma l’ipotesi dell’opinionista. Marcello Michisanti ammette, infatti, che Anna Maria gli piace più di tutte le altre donne che ha frequentato all’interno del programma e i due decidono di proseguire con la loro conoscenza frequentandosi in esclusiva.

Anna Maria sembra contenta di come si stia evolvendo il loro rapporto e dice: “Voglio essere giudicata per quella che sono e non per quella che è l’apparenza”.

Nel frattempo, però, nasce un diverbio con un’altra dama partecipante al programma. L’ex di Marcello Michisanti, Simonetta Epifani, lo accusa di essere un falso. La donna dice di aver ricevuto delle proposte concrete da lui, ripetendo le sue stesse parole. Secondo lei, Marcello Michisanti le avrebbe offerto un lavoro nella sua città e poi le avrebbe detto: “Andiamo via e, se la cose vanno bene cosi, ti sposo” dopo nemmeno una settimana di frequentazione.

Marcello Michisanti, però, si difende dicendo di averle fatto la proposta in amicizia. Ma la dama non demorde e insiste nel puntare il dito contro di lui. Secondo lei, Marcello Michisanti farebbe la stessa proposta a tutte le donne con cui esce. Una cosa, secondo lei, inaccettabile.

Ma il cavaliere ribadisce le sue buone intenzioni e dichiara di essere seriamente interessato a proseguire la sua conoscenza “esclusiva” con Anna Maria.