Uomini e Donne Trono Over: Maria De FIlippi attacca Armando Incarnato: “Non se ne può più!” Nello studio di Uomini e Donne, la padrona di casa, Maria De Filippi, perde la pazienza con uno dei partecipanti alla trasmissione, Armando Incarnato

Nello studio di Uomini e Donne Trono Over, la padrona di casa, Maria De FIlippi, perde la pazienza con uno dei partecipanti storici della trasmissione: Armando Incarnato. L’uomo, noto al pubblico per il suo carattere poco affabile, sembra aver superato decisamente il limite, riuscendo a far perdere la pazienza anche alla conduttrice, la quale lo riprende in studio.

Alla conduttrice pare non vadano bene i modi con i quali Armando Incarnato tratta non solo le ragazze con cui esce, ma tutte le donne presenti in studio. Maria De Filippi, infatti, afferma che Armando Incarnato non abbia rispetto per le donne che si trova davanti, riuscendo addirittura a sparlare di una persona che è seduta al centro dello studio e che è in lacrime.

Questo gesto è risultato inammissibile per la conduttrice che, rivolgendosi ad Armando Incarnato, dice: “Armando smettila, stai rompendo le scatole te lo dico proprio con chiarezza, basta.”

Poi aggiunge: “C’è una ragazza al centro che piange e tu continui a dire a Tina e Gianni con chi va lei, non va con nessuno, non sta neanche con te, basta!”

Il tutto nasce da un confronto che al centro dello studio stanno avendo Veronica Ursida, ex fiamma di Armando Incarnato, con un nuovo corteggiatore, Andrea. In questa occasione, Armando Incarnato prende la parola iniziando a buttare fango sulla donna, dicendo cose private di lei, confidate durante la loro relazione. Questo non è stato l’unico evento di questo cenere che vede Armando Incarnato protagonista: vediamo infatti come l’uomo abbia, lo scorso 29 Gennaio, attaccato già Varonica Ursida durante la trasmissione e anche lì Maria De Filippi gli ha dato un bell’altolà.

Sono molto dure le parole che Maria De Filippi rivolge ad Armando Incarnato:

“Ma come fai con una donna con cui sei stato a fregartene a tal punto, insinuando che ha incontri occasionali con un uomo al di fuori di qua. Quando sai che è una mamma, tu te ne freghi! E ci cammini sopra! Dopo che ci sei uscito e dopo che lei ha pianto per te! Armando sei un uomo! Hai visto solo donne che hanno pianto per te e lei è l’ennesima! Sta girando pagina, sta andando oltre e tu continui. Mettiti al posto di Lucia allora e fai la trasmissione….Non se ne può più.”