Uomini e Donne Trono Over: Tina Cipollari attacca una persona nel pubblico: “cacciatelo via” Tina Cipollari, storica commentatrice di Uomini e Donne, entra in concflitto con un uomo nel pubblico e conclude chiedendo a Maria De FIlippi di farlo uscire

Con il suo carattere furente, Tina Cipollari, commentatrice storica di Uomini e Donne, attacca una persona nel pubblico con la quale precedentemente aveva avuto problemi, dicendo: “Maria, caccialo via per favore”. L’uomo, prendendo la parola, mostra la maglia da lui indossata sulla quale è scritta la frase che Tina Cipollari gli ha rivolto: “Cinghiale di m***a”.

Inizia così uno scontro affiatato, carico di scambio di battute piccanti tra la commentatrice e questo personaggio bizzarro che, in modo irriverente, risponde a tono alle battute fatte da Tina Cipollari.

L’uomo inizia dicendo che le parole cha ha scritto sulla maglia sono quelle che Tina Cipollari ha rivolto alla sua persona e puntualizza che la differenza di peso tra lui e lei non è poi così tanta.

Inoltre, aggiunge che lui ritiene che Tina Cipollari, secondo lui, non arriverà ai 70 anni, data la sua forma fisica.

Non avrebbe potuto utilizzare parole peggiori per stuzzicare la famosa opinionista, la quale inizia a rispondere all’uomo per le rime. Innanzitutto, pretende che venga al centro dello studio per dimostrare a tutti il suo peso a causa del quale, a parere di Tina Cipollari, non può permettersi di criticare nessuno. L’uomo dice che sarebbe salito sulla bilancia solo se lei avesse poi fatto lo stesso, ma così non accade. Lui sale e si pesa, ma Tina Cipollari rimane seduta.

Escono fuori poi le vere intenzioni del signore in questione, il quale inizia a difendere a spada tratta la rivale storica di Tina Cipollare, ossia Gemma Galgani. Inizia dicendo infatti che Tina Cipollari non può permettersi di dire nulla sull’aspetto fisico diGemma Galgani, la quale, nonostante la sua età, ha un fisico impeccabile.

Queste battute, come previsto, fanno tutto tranne che piacere alla commentatrice, la quale inizia ad interpellare varie persone tra il pubblico cercando appoggio, ma mette in luce due personaggi: un’ipotetica sosia di Gemma Galgani, ma esce fuori anche una sua ipotetica sosia, che la fa sorridere e che le fa piacere vedere tra il pubblico.