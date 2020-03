Uomini e Donne, Trono Over: Valentina Autiero caccia i suoi corteggiatori Uomini e Donne Trono Over con sorpresa, Valentina Autiero caccia i suoi corteggiatori; che voglia prendere il posto di Gemma Galgani?

Nella puntata del 4 marzo 2020 di Uomini e Donne Trono Over, Valentina Autiero ha deciso di cacciare i suoi corteggiatori… Una decisione che ha un po’ spiazzato la gente presente nello studio e gli altri partecipanti al programma. In molti si sono chiesti se la sua decisione non nascondesse altro. Che voglia diventare una nuova Gemma Galgani?

Il programma Uomini e Donne Trono Over del 4 marzo 2020 è iniziato con un bellissimo e divertentissimo siparietto trash tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due primedonne del Trono Over nella loro sceneggiata hanno incluso anche Paolo, scatenando le polemiche nello studio e creando un bel po’ di scompiglio. Ma le sorprese non sono mancate. Valentina Autiero è riuscita a cogliere di sorpresa due dei suoi cavalieri, Matteo e Salvatore, rifiutandoli in modo inaspettato.

Valentina Autiero era uscita con loro in passato ma i due pretendenti, a sua detta, non avevano fatto scattare in lei niente. La dama ha aggiunto di aver gradito la loro compagnia ma che, al momento degli abbracci si è sentita un po’ in imbarazzo e non ha provato alcun desiderio di avvicinarsi a loro fisicamente.

Dopo aver vissuto in contemporanea due esterne con Matteo e Salvatore, circa due settimane fa, Valentina Autiero ha detto di sentirsi troppo in imbarazzo con loro e di non essere attratta da nessuno dei due.

La dama ha raccontato che, dopo la trasmissione, aveva ricevuto la buona notte da Matteo che l’ha spiazzata.

Il cavaliere le avrebbe detto: “Sarai il mio chiodo fisso durante tutta questa notte!” e poi le avrebbe dedicato una canzone d’amore di Ultimo, molto forte. Un gesto che lei non avrebbe capito molto bene. La dama ha chiuso l’argomento con un secco: “Mi sembra strano che neanche mi conosci e mi dici una cosa del genere”, prendendo poi la decisione di mandare via sia lui che Salvatore.

La sua decisione ha scatenato le polemiche in studio. Tina Cipollari e Gianni Sperti l’hanno accusata di essere finta e di non avere le idee chiare su quello che cerca in un uomo.

Sembra proprio che Valentina Autiero desideri di diventare una primadonna, magari prendendo il posto di Gemma Galgani. Chi potrebbe dirlo? Solo il tempo è in grado di dimostrare questa sensazione che molti dei presenti in studio hanno.