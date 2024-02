Uomini e Donne, un altro cavaliere scappa dalle grinfie di Ida: “Un’esperienza da incubo”

Un nuovo colpo di scena si è presentato nello studio di Uomini e Donne. Protagonista la bella Ida Platano che, a causa del suo comportamento, avrebbe perso l’ennesimo corteggiatore. Che cosa è successo?

Scopriamo chi, fra i tanti pretendenti della bella hair-stylist bresciana avrebbe deciso di gettare la spugna a causa di una grande delusione.

Uomini e Donne: il ritorno di Mario

Uno dei personaggi più noti relativi al Trono di Ida Platano è Mario Cusitore. Si tratta di corteggiatore che fin dal primo minuto è riuscito a catturare l’attenzione della bella parrucchiera. Il suo fascino e i suoi modi di fare non sono discutibili, ragione per la quale Ida ha deciso di incontrarlo in più occasioni.

Dopo qualche settimana, però, le cose tra i due sono decisamente cambiate in quando diverse segnalazioni su Mario sono arrivate nello studio del talk show pomeridiano. Molti hanno dichiarato che Mario sente anche altre donne e con alcune sarebbe perfino andato a ballare.

Mario ha cercato di sdrammatizzare, ma poi ha dovuto ammettere la verità quando una delle donne in questione ha deciso di contattare Ida. Inutile dire come la tronista lo abbia cacciato dal programma. Questo fino a poche ore fa, quando l’uomo si è ripresentato in studio per chiedere scusa e ottenere da lei una seconda possibilità.

Un altro pretendente di Ida si ritira dal corteggiamento

In molti hanno apprezzato il ritorno di Mario, in quanto l’uomo ha deciso di fare pubblica ammenda assumendosi tutte le responsabilità del caso. Ida ha quindi deciso di dargli una nuova chance, anche se questa volta non accetterà nessun tipo di sbaglio.

A non starci è stato però un pretendente della donna che per la maggior parte delle persone in studio sarebbe molto più sincero di Mario. Ci riferiamo a Sergio, altro grande interesse della tronista. In più occasioni il pretendente della Platano aveva dichiarato come se ne sarebbe andato laddove Mario fosse tornato in trasmissione.

Inutile dire come questo se ne sia andato quando Mario ha fatto il suo ingresso in studio, descrivendo il tutto come “un’esperienza da incubo”. Tina, Gianni e molti del pubblico di Uomini e Donne non credono nelle buone intenzioni del figliol prodigo e hanno detto a Ida come sia uno sbaglio far scappare uno come Sergio. Che cosa succederà ora? Sui social non mancano i commenti degli utenti, secondo i quali, a causa delle sue scelte, Ida rimarrà sola.