Cecilia Zagarrigo ha finalmente ritrovato l’amore: dopo tanto vociferare, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata a sorridere e ha confermato la sua nuova relazione.

La ragazza ha cercato l’amore per ben due volte a Uomini e Donne, prima corteggiando Oscar Branzani e Luca Onestini e poi con Carlo Pietropoli che poi l’ha scelta.

Ora, la giovane influencer ha pubblicato uno scatto con il suo nuovo fidanzato che potrebbe essere finalmente quello giusto. La prima a fiutare questa relazione è stata Deianira Marzano e ora è arriva la conferma:

I due erano amici e pian piano hanno capito che tra loro c’era di più. Il ragazzo si chiama Moreno Casamassima ed è un imprenditore in società con Stefano Monte e un agente. Sotto al post Cecilia continua:

La TUA. 7 anni di amicizia, 7 anni di lavoro insieme, 7 anni a sopportarci e supportarci senza renderci conto di avere l’amore sotto gli occhi. Tu per me sei l’AMORE, ma non quello del “vediamo come va”, tu sei proprio quell’amore che ti parte da dentro, che ti prende la testa e ti ruba il cuore, quello vero e CERTO. Non so spiegarti cosa si provi quando trovi la Tua persona, so solo dirti che in quell’esatto momento capisci di non aver più bisogno di altro nella vita. Tu SEI LA MIA PERSONA. E non smetterò mai di dirtelo. Tua. #nonsmetteremaidicrederci