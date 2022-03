Ursula Bennardo sommersa di critiche per via dei troppi ritocchini estetici a cui avrebbe ceduto nel corso degli ultimi mesi

Ursula Bennardo è tornata al centro dello studio insieme a Sossio Aruta per spiegare come sta andando la sua storia d’amore fuori Uomini e Donne. L’arrivo della ex dama nello studio di Cinecittà ha però scatenato le critiche di moltissimi telespettatori in merito ai ritocchini estetici sul volto della compagna di Sossio.

Nel corso della puntata di ieri Maria De Filippi ha invitato in studio una coppia nata proprio sotto i riflettori del programma. Ursula e Sossio sono una delle grandi coppie di Uomini e Donne che hanno trovato l’amore dopo un lungo tira e molla dovuto al carattere complicato dell’ex cavaliere.

Entrambi hanno spiegato le difficoltà che stanno affrontando a seguito di una grave discussione. Quest’ultima infatti, ha spinto la ex dama ha rimandare il suo matrimonio con Sossio, convinta di dover avere ulteriori conferme prima di convolare a nozze.

A creare una vera e propria polemica partita dai telespettatori a casa e dagli utenti social è stato l’aspetto estetico di Ursula Bennardo, cambiato drasticamente in questi ultimi anni.

Ursula Bennardo criticata fuori da Uomini e Donne: “troppi ritocchi estetici”

A scagliarsi contro la ex dama di Uomini e Donne sono stati diversi utenti social e telespettatori che, non hanno apprezzato il grande e forzato cambiamento del suo viso. Dopo un duro periodo di crisi, la coppia è tornata insieme decidendo di rimandare il loro matrimonio.

Questo però, non è stato motivo di critiche da parte dei telespettatori che, si sono soffermati sul suo viso che sembra completamente cambiato. Quest’ultimo infatti, sarebbe ricordo a diversi ritocchini estetici che non sono stati apprezzati dai telespettatori.

Sui social sono diverse le persone che hanno criticato la ex dama. Alcuni di loro per esempio, hanno affermato: “Ma io non capisco perché ridursi così. Ursula è veramente una bella donna cambiare il viso così la rovina, solamente scelte di vita per carità”. Oppure “Ma Ursula cosa ha fatto al viso è un’altra persona”.