Valentina Pivati ha dato alla luce la sua bambina Alycia, ma qualcosa non è andato per il verso giusto: ecco perché

Valentina Pivati, ex volto di Uomini e Donne, ha dato alla luce la sua prima bambina. Si chiama Alycia ed è nata il 7 dicembre, ma purtroppo il parto non è andato affatto bene e non ha rispettato le aspettative della giovane influencer.

La gioia è stata interrotta dalla sua positività la Covid, la ragazza non ha potuto avere con se il compagno e nulla è andato secondo i piani. L’ha raccontato lei stessa sui social e ha spiegato:

Volevamo partorire a Tradate ma causa Covid sono stata obbligata ad andare a Varese. Volevo ci fosse ovviamente Andre con me. Ma causa Covid sono stata sola tutto il tempo. Avrei voluto evitare l’induzione ma la bambina era troppo grossa e mi hanno indotto il parto. Avrei voluto evitare l’epidurale con il fatto che l’ossitocina parte a mille e hai contrazioni ogni due minuti forti. Le ragazze dell’ospedale mi hanno convinta a farla e ora penso che sia stato meglio.

La donna, poi, non è riuscita a partorire naturalmente e hanno dovuto sottoporla ad un parto cesareo d’urgenza: “Non volevo assolutamente fare un cesareo e sono arrivata a doverlo fare d’urgenza per la bimba. Praticamente tutto ciò che non volevo, l’ho fatto!”

Onestamente non me lo aspettavo così pesante. Soprattutto la ripresa. Non avrei voluto viverlo da sola. E non avrei voluto fare il cesareo. Non avrei voluto tante cose, è andato tutto al contrario di tutto. L’importante però è che Alycia stia bene. Io piano piano mi riprendo. Ero a 41 settimane quando mi hanno fatto il controllo, anche se andava tutto bene la bambina era grande e quindi aspettare un’altra settimana era un po’ troppo.

Il ricovero è stato lungo e anche la solitudine si fa sentire, la donna è ancora positiva e non può vedere nessuno. Poi ha concluso