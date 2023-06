Uomini e Donne, Veronica Burchielli torna sui social dopo un anno di assenza: il cambiamento ha lasciato tutti senza parole

Tutti coloro che seguono Uomini e Donne ricorderanno senza ombra di dubbio Veronica Burchielli, ex corteggiatrice invitata poi da Maria De Filippi ad iniziare la sua avventura nel programma da tronista. Nel corso delle ultime ore Veronica sta facendo molto parlare di sé. Il motivo? L’ex tronista, dopo un anno di assenza sui social, è tornata con un aspetto completamente diverso.

Dopo circa un anno di assenza dai social, Veronica Burchielli è tornata e tutti non hanno potuto fare a meno di notare il suo grande cambiamento. La decisione di prendersi una pausa dai social network ha fatto preoccupare tutti i suoi followers e il portale ‘VIP’ aveva dichiarato:

Veronica Burchielli si è presa una pausa da Instagram e penso anche dalla vita pubblica in generale, in seguito a diversi problemi di autostima. Negli ultimi mesi aveva preso diversi chili e sul web avevano iniziano ad offenderla, facendole notare i chili di troppo. Il body shaming e cyberbullismo l’hanno sicuramente fatta stare male e ha deciso di prendersi una pausa. Ha fatto solo che bene!

In questi giorni Veronica Burchielli è tornata sui social e tramite un’Instagram Story condivisa sulla sua pagina Instagram ha rivelato di stare bene e di sentirsi bene con se stessa. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Il fisico è stato solo una conseguenza dopo aver trovato il coraggio di fermarmi. Non c’è cosa più sana che concedersi del tempo quando ne sentiamo bisogno. Ho perso quasi 20 chili. Nessuno deve vergognarsi del proprio corpo. Il dimagrimento è stata una conseguenza dall’essermi presa del tempo per me. Ritagliarsi del tempo è sinonimo di affetto verso sé e di volersi prendere cura dei nostri pensieri ed emozioni. Se vi accorgete di vivere una giornata no, decidete di fare qualcosa di diverso dal solito. Qualcosa che possa smuovere la parte migliore di voi.