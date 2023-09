Uomini e Donne, Veronica Ursida ricoverata ma viene sommersa dalle critiche: cosa è successo

Nel corso delle ultime ore il nome di Veronica Ursida è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Un selfie condiviso sulla sua pagina Instagram ha messo l’ex dama di Uomini e Donne al centro di non poche critiche. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

In questi giorni Veronica Ursida ha raccontato ai suoi followers di aver subìto un intervento, ma in seguito a quanto rivelato è stata sommersa dalle critiche. Queste sono state le parole che l’ex dama di Uomini e Donne ha rivolto ai suoi followers:

Buongiorno a tutti, grazie infinite dei vostri messaggi.

E, continuando, Veronica Ursida ha rivelato:

Sono un po’ dolorante, ancora mi fa male. Per 21 giorni sarò così se tutto va bene, ma ce la faremo. Quindi, grazie infinite e volete sapere che cosa ho fatto. Praticamente abbiamo asportato una neoformazione dal trapezio metacarpale della mano destra. Questa neoformazione non vi nego che mi aveva mandato un attimo su di giri alcuni mesi fa. poi ho incontrato il professor Thomas, al quale mi sono affidata ciecamente e mi ha operata. Mi ha in curata notevolmente, perché all’inizio hanno utilizzato dei termini che non erano poco positivi.

In aggiunta l’ex dama di Uomini e Donne ha spiegato che:

In sostanza, dopo aver fatto la risonanza magnetica, che stavo già male, mi hanno lasciato in attesa un paio d’ore. Poi mi hanno fatto rifare l’ecografia e poi se ne esce sto dottore che mi dice “Probabilmente è un tumore“. Quando mi ha detto così mi ha preso un colpo, non per qualcosa ma sapete che con mia mamma stiamo passando un periodo un po’ particolare. Quindi non l’avevo presa benissimo, invece quando sono andata dal professor Tomas mi ha detto “Stai tranquilla perché questa è una formazione benigna, che dobbiamo rimuovere perché è sotto il tuo tendine e quindi comunque ti fa male, cresce e quant’altro“. E adesso l’abbiamo rimossa, per fortuna è andato tutto bene. Ovviamente l’abbiamo mandata anche ad analizzare per avere delle certezze in più. Ieri mi hanno messo dei punti, io mi sono fatta sedare quasi totalmente perché non riuscivo a stare tranquilla solo con l’anestesia locale. Ho chiesto che mi sedassero, mi stordissero un po’. Mi hanno fatto uscire ieri nel pomeriggio e adesso la mia mano, il mio pollicione è diventato spesso, gonfio e dolorante.

Infine, Veronica Ursida ha voluto rivolgere un messaggio agli haters: