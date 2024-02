Ursula Bernardo dopo la rottura con Sossio Aruta: la grandissima sofferenza per la figlia Bianca

Toccante messaggio di Ursula Bernardo dopo la separazione da Sossio Aruta. Lei scrive tutte le delusioni per non essere riuscita a creare una famiglia

Per Ursula Bernardo un messaggio dopo la separazione da Sossio Aruta è un modo per tirare fuori tutto quello che ha dentro e che prova in questo momento di delusione per la fine del suo rapporto. Avrebbe tanto voluto dare una famiglia unita alla sua bambina e avere accanto un compagno per il resto della sua vita. Ma così non è stato e si ricomincia tutto dall’inizio.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati. Dopo l’annuncio dell’ex dama di Uomini e donne su Instagram, in molti si sono chiesti cosa è successo. Effettivamente negli ultimi tempi non si mostravano più insieme come succedeva prima.

Dopo un lunghissimo periodo, la storia d’amore tra i due è giunta al termine. E non si torna indietro. “Non ci sarà nessuna possibilità di riconciliazione (motivo per il quale posso ormai dirvelo). Ringrazio chi aveva già capito ed ha avuto la delicatezza rispettando il mio momento“.

Dopo la separazione da Ursula, Sossio Aruta ha scritto qualcosa sui social, per la gioia di tutti i fan che avevano visto nascere la loro storia d’amore nel programma di Maria De Filippi.

Condividendo una foto con la piccola Bianca, la figlia avuta proprio dall’amore con Ursula, il papà le ha fatto una splendida dedica: “Io e te per sempre“. E anche il pensiero della mamma, a qualche giorno da quell’annuncio, va proprio alla piccina.

“Scusate se non ne sto parlando… Sono sicura che sapete o almeno immaginate quello che sto vivendo, soprattutto per Bianca… Non sono riuscita a darle la famiglia del Mulino Bianco, quella che tanto avevo sognato e che ogni bambino dovrebbe avere… Ora sono caduta ma presto mi rialzerò e non avrà più una mamma che finge di star bene e di essere forte, ma che lo sarà davvero“.

