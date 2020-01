Usain Bolt, l’uomo più veloce del mondo, diventerà papà La coppia ha annunciato la lieta notizia. Diventeranno presto genitori 😍🤰🏼👶🏼

A dare la bellissima notizia, è stato proprio lui sul suo profilo Instagram. Usain Bolt diventerà presto papà. Il velocista ha pubblicato una meravigliosa foto della sua compagna, la modella Kasi Bennet, mentre indossa un lungo vestito rosso e innalza verso il cielo, tanti palloncini colorati. “Voglio solo dire che è in arrivo un re o una regina”.

Usain Bolt è di origini giamaicane ed è conosciuto come un campione, l’uomo più veloce del mondo, che ha battuto ogni record mondiale.

Ha raggiunto l’apice della sua carriera alle Olimpiadi di Pechino 2008.

Dopo la pubblicazione del post, anche la futura mamma, la modella Kasi Bennet, ha pubblicato sul suo profilo personale Instagram, diverse foto con il pancione, indossando sempre il bellissimo vestito rosso e le ha accompagnate con il seguente post:

“La nostra più grande benedizione. Il nostro bimbo d’oro arriverà presto”.

Bolt e Kasi hanno ufficializzato la loro relazione nel 2016. Prima di allora, il velocista aveva già accennato durante le interviste, di avere una compagna, ma non aveva mai voluto dire di chi si trattasse, perché aveva paura che la pressione mediatica avrebbe cambiato la sua vita.

Usain Bolt ha vinto diciannove titoli olimpici e mondiali in ventuno eventi contestati.

Si è ritirato dalla sua carriera sportiva nel 2017, alla fine dei Campionati del mondo a Londra. In seguito ha anche provato ad intraprendere una carriera come calciatore, facendo diversi provini, ma quella non era la sua strada.

Adesso sta per diventare papà e per incominciare una nuova vita insieme alla sua compagna. Una vita da papà, piena di responsabilità e allo stesso tempo di nuove, bellissime ed indimenticabili emozioni.

Usain Bolt sarà per sempre ricordato come il più forte velocista di tutti i tempi.