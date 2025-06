“Vado via per sempre” Uomini e Donne, l’amato protagonista lascia: l’annuncio 

Mario Cusitore, noto protagonista del trono Over di Uomini e Donne, non tornerà nella nuova edizione, lasciando i fan con interrogativi sul suo futuro e sulla sua relazione con Ida Platano

Il mondo di Uomini e Donne è caratterizzato da un incessante susseguirsi di storie e volti che si intrecciano, generando curiosità e discussioni tra i fan. Recentemente, l’attenzione si è concentrata su un noto protagonista delle edizioni passate, il quale ha deciso di non tornare nel parterre per la stagione 2024/2025. Questo abbandono ha sollevato interrogativi tra i telespettatori, desiderosi di comprendere le motivazioni alla base di tale scelta. A chiarire la situazione è stato lo stesso ex volto del trono Over, che ha rilasciato un’intervista a Lorenzo Pugnaloni nel format social Casa Lollo.

Durante l’intervista, l’ex protagonista ha rivelato di essere stato assente due volte nel corso della passata stagione, ma di non aver ricevuto alcuna richiesta ufficiale dalla redazione per un suo ritorno. Nonostante ciò, ha sottolineato la sua volontà di rimettersi in gioco. Secondo quanto riportato, avrebbe anche contattato uno degli autori del programma, facendo notare con un pizzico di ironia che dal suo addio nel parterre femminile erano arrivate nuove partecipanti più interessanti rispetto a quelle con cui aveva interagito in precedenza.

Uomini e Donne, amato protagonista non tornerà più

Nonostante il desiderio di rientrare nel programma, la produzione non ha mai richiamato il protagonista, il quale ha risposto con una certa ambiguità riguardo a un possibile ritorno in futuro. La sua affermazione di “vedere a settembre” lascia aperta una piccola speranza, ma il clima sembra suggerire che i rapporti con il format di Maria De Filippi si siano interrotti in modo definitivo.

Il protagonista in questione è Mario Cusitore, 46 anni, un volto ben noto agli appassionati del trono Over. La sua uscita dal programma è avvenuta in maniera discreta, ma ha lasciato un’impronta significativa tra i telespettatori, specialmente a causa delle sue vicende sentimentali legate a Ida Platano. In merito a questa relazione, Cusitore ha rivelato di aver inviato due messaggi a Ida circa un anno fa, senza mai ricevere una risposta diretta. In occasione di eventi significativi, come le festività natalizie e il compleanno di Ida, ha tentato nuovamente di contattarla attraverso video di auguri, ma anche in quell’occasione ha ottenuto solo risposte indirette.

Da quanto risulta, i due non hanno più avuto alcun contatto diretto, e la distanza sembra essere il risultato della volontà di Ida di chiudere definitivamente il suo percorso nel programma, senza scegliere nessuno. Attualmente, entrambi si trovano a vivere un’estate da single: Ida non ha voluto intraprendere nuove relazioni dopo l’ultima esperienza, mentre Mario ha dichiarato di concentrarsi unicamente su se stesso e sulla propria carriera.

Per comprendere se Mario Cusitore o Ida Platano decideranno di tornare nello studio di Canale 5, sarà necessario attendere l’inizio delle registrazioni della stagione 2025/2026, previste per la fine di agosto. Solo allora si potrà scoprire se Cusitore avrà la possibilità di ritornare nel parterre o se questa fase della sua vita si è conclusa definitivamente. Nel frattempo, rimane un’aura di mistero e l’interesse per le storie che sono rimaste in sospeso.