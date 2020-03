Valentin Alexandru, dietro le quinte gli insulti a Natalia Titova e Francesca Tocca Amici di Maria De Filippi: spunta un video inedito in cui Valentin Alexandru insulta Francesca Tocca e Natalia Titova. Ecco cos'è successo

Il bollettino di informazione Dagospia, sembra abbia reso pubblico un video con rivelazioni shock sul ballerino di Amici di Maria de Filippi 2020, Valentin Alexandru. Sembra che il ballerino italo-rumeno se la sia presa sia con l’insegnante Natalia Titova che con la ballerina Francesca Tocca.

Nel video reso pubblicato da Dagospia Valentin Alexandru contesta con modi indelicati la coreografia scelta dalla professionista di ballo Natalia Titova per rivolgersi poi con fare supponente alla ballerina Francesca Tocca asserendo: “Non sei capace di fare niente , nemmeno di trovarti due passi“.

Continua a far parlare di sè il ballerino di Amici di Maria de Filippi, Valentin Alexandru il quale dopo aver scatenato polemiche per il suo comportamento spesso discutibile, si era fatto mettere alla porta dalla padrona di casa Maria de Filippi dopo essersi così espresso ” Nelle gare sono abituato a focalizzarmi sulla gara, qui ci focalizziamo su altre cose e non riesco a restare concentrato. Anche se dovessi vincere con Jacopo me ne vado”.

La lite tra Valentin Alexandru e Maria de Filippi ha indubbiamente diviso a metà il pubblico in sala. Alcuni si sono immediatamente schierati dalla parte della padrona di casa, altri invece hanno preso le difese del bel ballerino nonostante il suo atteggiamento tutt’altro che umile. Ma oltre alla ruggine intercorsa tra i due, un nuovo pezzo si aggiunge al puzzle. Il ballerino nella clip inedita di Dagospia si lascerà andare a parole pesanti sia con Natalia Titova che con Francesca Tocca.

“Non abbiamo una coreografia forte e potente e questa musica fa schifo ” così Valentin Alexandru si è rivolto a Natalia Titova per poi indirizzare la sua stizza anche verso la bella ballerina Francesca Tocca dicendole ” Se sei così brava come credi, trovati due passi da fare. Non sei nemmeno in grado di trovare due passi belli. Se li trovi li facciamo se sei capace. Sei capace? Tu non sei capace nemmeno di trovarti due passi“.