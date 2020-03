Valentin Alexandru pubblica video dei baci con Francesca Tocca: una provocazione? Cacciato da Amici19, il ballerino Valentin Alexandru, fa parlare di sè grazie ad un video su instagram in cui si scambia baci con la ballerina Francesca Tocca

Dopo essere stato eliminato da Amici di Maria De Filippi non per il volere del pubblico ma per scelta della padrona di casa Maria de Filippi, il ballerino italo-rumeno Valentin Alexandru torna a far parlare di sé, questa volta attraverso un video da lui pubblicato su Instagram con la ballerina Francesca Tocca: il video mostra un appassionato bacio

Alla terza puntata del serale di Amici 19, uno dei programmi più seguiti sulle reti Mediaset, Valentin Alexandru ha detto addio alla sua possibilità di crescere all’interno della famiglia. Dopo aver avanzato proteste contro il programma e contro il pubblico a suo avviso sempre troppo poco aggettivo nei suoi confronti, Valentin Alexandru sembra aver continuato a pensare a quanto successo mentre era ancora uno dei talenti dello show televisivo tra lui e la ballerina Francesca Tocca

Tra Francesca Tocca, ballerina professionista nonché moglie di Raimondo Todaro (insegnante a Ballando con le stelle) e Valentin Alexandru sembra ci siano stati pettegolezzi.

Valentin Alexandru e Francesca Tocca si sono scambiati dei baci durante le coreografie del programma Mediaset Amici19. Il ballerino ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video dei baci senza sbilanciarsi in merito ma limitandosi ad aggiungere alla didascalia una bandierina ed un cuore.

Qualche settimana fa, come riportato dai principali magazine di gossip, sembra proprio che quella coreografia di baci tra i due ballerini, abbia fatto scoppiare una crisi tra la coppia Francesca Tocca e Raimondo Todaro, insieme da ben 13 anni. Causa principale della crisi tra i due potrebbe proprio esserci il giovane ed aitante ballerino.

Al momento nessuno dei tre, si è espresso in merito alla vicenda ed alle indiscrezioni che hanno cominciato a circolare. Nessuno ha confermato, nessuno ha smentito.

Solo il tempo svelerà le vere carte e potrà dare una risposta. Naufragio matrimoniale o semplici indiscreti pettegolezzi? Non resta che aspettare.