Dopo il distacco dalla nota influencer è riapparso sui social come se nulla fosse e questo episodio proprio non è andato giù alla ragazza che con diverse storie Instagram ha spiegato piuttosto duramente quanto segue:

“Mi fa vomitare questa cosa, ma la dico. Il mio fidanzato non l’ho mai più sentito. Da un giorno all’altro è sparito ed è scomparso. Quindi la realtà, visto che me lo chiedete sempre, è che da un mese non lo sento. Ovviamente mi ha detto che non stava bene, io gli ho sempre detto che l’avrei aiutato – ha continuato Valentina Dallari – Lui è sparito completamente. Adesso se ne esce pubblicando queste storie dove le putt**e gli mandano le foto della fi*a e del cu*o.

Io da queste persone mi discosto completamente, non sono persona che sta con gente del genere e mi fa anche un bel po’ di tristezza però insomma, ricordatevi di stare di fianco a una persona che almeno ha le pall* di mollarvi. Questo è stato troppo. Le mancanze di rispetto? No, grazie”

Chi è Junior Cally

Junior Cally, all’anagrafe Antonio Signore, è nato a Roma nel 1991. Il ragazzo nella vita fa musica, in particolare trapper, e proprio quest’anno si è molto parlato di lui per la sua partecipazione a Sanremo 2020, il ragazzo infatti ha letteralmente spaccato in due il giudizio del pubblico. Le sue canzoni passate infatti presentavano dei testi piuttosto forti e per questo è stato proposto di escluderlo dalla gara. Anche lo staff del Rapper aveva risposto alle polemiche

“Due sono le cose: o si accetta l’arte del rap, e probabilmente l’arte in generale, che deve essere libera di esprimersi, e si ride delle polemiche. Oppure si faccia del Festival di Sanremo un’ipocrita vetrina del buonismo, lontana dalla realtà e succursale del Parlamento italiano.

Non capiamo, inoltre, se la polemica sia di carattere musicale o politica: della partecipazione di Junior Cally a Sanremo si ha notizia dal 31 dicembre e tutti i suoi testi sono disponibili sul web. Mentre del testo di “No grazie” selezionato al Festival di Sanremo e delle sue rime antipopuliste si è venuti a conoscenza solo il 16 gennaio. Il giorno dopo, per pura coincidenza, si accendono polemiche legate a canzoni pubblicate da anni in un eta’ in cui Junior Cally era più giovane e le sue rime erano su temi diverse da quelle di oggi”