Valentina De Biasi e Oronzo Carinola aspettano un bebè: l’annuncio

Valentina De Biasi e Oronzo Carinola diventeranno presto genitori. I due sono scomparsi dal grande schermo da un po’, ma tutti ricorderanno la loro esperienza a Temptation Island nel 2018: con loro c’era anche Valeria Marini che non faceva mai a meno di prende in giro il ragazzo.

Il percorso nel reality show di canale 5 non è stato proprio una passeggiata, soprattuto per la ragazza che si è trovata a fronteggiare delle situazioni piuttosto spiacevoli.

Oronzo, che al tempo fece ridere tutti dicendo di avere “la malattia delle donne”, ora sembra aver messo la testa apposto ed è pronto a godersi la paternità. “Le emozioni più belle sono quelle che non riesci a spiegare”, spiega il ragazzo.

Poco dopo, anche il post della ragazza è arrivato, anche se i due non hanno ancora rivelato se si tratta di una femminuccia o di un maschietto:

Che rumore fa la felicità? Oggi finalmente possiamo dare con certezza la vera risposta a questa domanda. Ascoltare il battito del suo cuore per la prima volta è stata un’emozione indescrivibile (non ho mai sentito niente di più bello). Sì, siamo tanto felici per quello che ci sta accadendo e ci sentiamo davvero tanto fortunati. Non vediamo l’ora di viverci pienamente questo nostro nuovo amore. Un amore e un legame che non avrà mai fine.