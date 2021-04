Valentina Ferragni confessa: “Le analisi non sono andate bene”

È appena diventata zia della piccola Vittoria, ma purtroppo Valentina Ferragni ora deve fare i conti con la sua salute. La giovane influencer ha raccontato sui social come sono andate le sue ultime visite e qualcosa non torna.

La sorella minore di Chiara Ferragni ha condiviso una serie di Instagram Stories in cui ha spiegato di aver scoperto di avere l’insulinoresistenza, una patologia che può portare al diabete mellito di tipo 2 e spesso difficile da diagnosticare.

Tra le cause possiamo trovare quelle ormonali, le più comuni, ma anche genetiche e farmacologiche. Sui social la ragazza spiega:

Purtroppo le analisi non sono andate bene. Vorrei raccontare il mio problema, perché secondo me è una condizione che colpisce tante ragazze che non sanno di averla. Perché è molto difficile da diagnosticare. La mia dottoressa è stata bravissima, ha capito qualcosa di molto grosso, che nessuno aveva capito. Ho una patologia in una forma più grave del previsto. Si chiama insulinoresistenza.

Ma poi conclude: “Vi spiegherò di cosa si tratta più avanti, perché oggi è festa. Diamo inizio a un’altra vita“.

Gli accertamenti di Valentina Ferragni partono da tempo indietro, qualche follower aveva notato che la ragazza aveva messo qualche forma più rotonda del solito e, tutti, speravano in una gravidanza, ma così non è stato. Al tempo la ragazza chiarì che aveva dei problemi di salute ma, come suo solito lanciò anche un messaggio di positività:

“Lo so che non vedete l’ora che io e Luca ci sposiamo e abbiamo un figlio. Anche noi lo vogliamo, semplicemente prima vogliamo raggiungere degli obiettivi personali da soli. Non sono quella che impazzisce per sposarsi domani, quando succederà ne sarò felice ma per ora va bene così. Semplicemente se un giorno ho la pancia gonfia è perché ho la pancia gonfia. Tutte abbiamo la pancia gonfia, le smagliature, tutte non siamo perfette.”