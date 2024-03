Valentina Ferragni strega tutti a Parigi, ma sapete il costo della salopette rosa che indossa? La cifra è ricca di zeri

Durante il soggiorno in quel di Parigi, Valentina Ferragni ha mostrato il suo look apparentemente "basic" in una serie di fotografie sui social.

Valentina Ferragni sta attualmente presenziando alla Paris Fashion Week. La sorella della Ferragni senior, sta partecipando per la prima volta senza la presenza di Chiara, che è rimasta a Milano. Per questa Settimana della Moda parigina, la sorella minore delle Ferragni ha anche affittato una casa dall’aspetto super chic.

Durante il soggiorno in quel di Parigi, Valentina Ferragni ha mostrato parte di questo appartamento dal design impeccabile grazie a una serie di fotografie sui social. Non solo interior design: Ferragni ha anche mostrato il suo look in delle foto in cui indossava una salopette super glamour di colore total pink. Durante la giornata di sabato, ha cambiato look, optando per delle parigine in pizzo per assistere allo show di Elie Saab. Insomma, è senza dubbio una settimana all’insegna dell’abbigliamento extra chic.

La salopette negli ultimi anni è ritornata come uno dei capi più cool per uno stile che risulti casual e semplice. Questo capo indossato da Valentina Ferragni è diventato ormai un evergreen, non più legato a una specifica stagione come la primavera o l’estate.

Non è infrequente notare sulle vetrine dei grandi brand salopette di ogni tipo e per ogni gusto, più o meno raffinate, ma sempre all’insegna della semplicità. Sarà questa la chiave del successo che stanno riscoprendo questi capi d’abbigliamento, in qualunque declinazione siano calati. Ferragni, tra una sfilata e l’altra, ne ha indossata una in puro stile “Barbiecore”.

La salopette di Valentina Ferragni è del marchio Rowen Rose, un brand nato a Parigi dall’idea di Emma Rotenberg ma completamente prodotto in Italia. Conosciuto per il suo ampio utilizzo del baby pink, il marchio combina silhouette retrò con colori audaci e vivaci. La salopette indossata da Valentina Ferragni è il modello Wool-Tweed Jumpsuit – Pink, completamente realizzato in lana-tweed, come suggerisce il nome. I pantaloni ampi a gamba larga presentano una texture a corda intrecciata.

Per un look casual, Valentina Ferragni l’ha abbinata a una semplice maglia a maniche lunghe bianca. La salopette è disponibile online al prezzo di 1.270 euro. Per quanto semplice, la salopette lascia spazio a diversi tocchi glamour, dalle maglie agli accessori.