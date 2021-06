Dopo Awed e Andrea Cerioli anche la seconda classificata all’Isola dei Famosi Valentina Persia ha rotto il silenzio sui social parlando della sua esperienza in Honduras. Valentina è stata tra le protagoniste indiscusse della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. L’attrice e comica romana si è sempre messa in discussione, ha sempre lottato e con la sua ironia e autoironia ha conquistato tutti i telespettatori. “La mia isola, un’esperienza unica e meravigliosa” – ha scritto la finalista sui social felice e soddisfatta del percorso fatto.

Fonte: Mediaset

La Persia ha condiviso un video dove ha voluto ringraziare tutti i suoi fan che le hanno dato grande supporto da casa.

“Oltre i mosquitos, che mi hanno massacrata, oltre la paura, oltre il dolore, oltre il freddo, oltre la fame c’è stato sempre e solo il cuore. Grazie a tutti” – ha detto.

Fonte: Mediaset

Nonostante il secondo posto che è comunque un traguardo di tutto rispetto, sono in tanti a scrivere nei commenti che la vincitrice morale è lei. “Bravissima Valentina, avresti dovuto vincere tu. Sei stata una grande donna” – ha scritto un fan della comica romana sotto il post.

Insieme a Valentina Persia anche Cerioli e Awed tornano in Italia

Fonte: Google

Insieme a lei a fare ritorno in Italia sono stati anche gli altri due finalisti: Awed che ha poi trionfato e Andrea Cerioli. Anche loro appena hanno potuto riprendere possesso dei propri social hanno voluto ringraziare i fan e commentare questa esperienza. Awed è apparso il più emozionato. Lo youtuber che può vantare milioni di seguaci sui social ha detto che al momento non riesce ancora a metabolizzare la vittoria. Anche Andrea Cerioli ha voluto ringraziare tutti per il supporto ricevuto e ha fatto un bilancio di questi quasi 3 mesi in Honduras. Cerioli ha ammesso di sentire anche un po’ la mancanza di quell’isola che le ha fatto scoprire le bellezze della vita.