Valentina e Stefano stanno insieme dopo C’è Posta per te? L’indizio social

Sabato sera è andata in onda la prima puntata di C’è Posta per te e non sono mancate le storie che hanno colpito l’animo dei telespettatori. Una delle più seguite è stata quella tra Valentina e Stefano.

A mandare a chiamare ormai l’ex marito è stata Valentina colpevole di averlo tradito. Resosi conto di essere ancora innamorata di lui, ha deciso di affidarsi a C’è Posta per te per tentare di riconquistarlo.

Fonte: web

Una volta in studio Stefano ha chiarito i suoi dubbi e la sofferenza che Valentina gli ha causato con il suo tradimento. Al tempo stesso Valentina non ha cercato giustificazioni per quello che ha fatto ma ha evidenziato come sia stata spesso trascurata dall’uomo.

Alla fine dopo un lungo tira e molla e anche grazie all’intercessione della De Filippi Stefano ha deciso di aprire la busta e riabbracciare la sua ex moglie. Ma subito dopo la puntata in molti hanno espresso dei dubbi sull’effettiva pace della coppia.

La puntata è stata registrata diversi mesi fa, precisamente lo scorso ottobre. È cambiato qualcosa in questi mesi? Stefano e Valentina sono tornati insieme? maggiori informazioni è possibile averle spulciando i rispettivi canali social dei due.

Sul profilo FB della donna non c’è traccia dell’ex marito, come in quello di lui non c’è traccia di lei nonostante l’apertura della busta a C’è Posta per te. Su Instagram stessa cosa: i due non si seguono. Una rottura in un certo senso preannunciata dalla stessa Valentina con una serie di frasi pubblicate ad ottobre su Instagram.

“Tutto il vuoto della mia vita è riempito dai vostri sorrisi, vi amo”. E ancora: “Ho camminato in equilibrio su di me mischiando il tuo sorriso alle lacrime”. Poi ha scritto: “Tutte le difficoltà della vita scompaiono semplicemente avendoti accanto, il mio UOMO sei tu” – condividendo una foto del figlio.

Ma nelle ultime ore la ragazza ha spiazzato tutti con una nuova foto pubblicata su Instagram. Valentina ha postato una foto del suo matrimonio con un cuore bianco e la didascalia: “Ciascuno giudica bene ciò che conosce e solo di questo è buon giudice“. Come mai questa foto? un tentativo di depistaggio?