Gravissimo incidente per Valentino Bisegna di Matt e Bise e la sua fidanzata. Sara di Sturco è anche incinta, a raccontare l’accaduto è stato proprio il ragazzo del due comico e ha spiegato cos’è successo.

Con un post sui social, lo Youtuber ha mostrato anche le condizioni dell’auto che sono piuttosto malconce. Fortunatamente, i due stanno bene e anche il bambino.

Ieri sera io e Sara abbiamo avuto un grave incidente, se sto mettendo questo post significa che stiamo bene, sia noi che il piccolo che è la cosa più importante ! Sara è stata portata in ospedale dove hanno controllato che il bambino stesse bene è stato davvero un momento forte ci siamo tanto spaventati, la macchina e gli airbag ci hanno salvato , siamo qui per miracolo!

Fortunatamente, il post finisce in modo del tutto ironico, segno davvero che i due stanno bene. Il comico ha poi spiegato:

La vita può finire in un attimo, una minima distrazione , un singolo momento può far finire tutto… la vita è così preziosa che spesso lo dimentichiamo, godevi ogni singolo momento davvero! abbiamo preso un grande spavento, la macchina ovviamente è distrutta e l’unica cosa sicura che so che non guiderò più di venerdì 17!