Da poco Valentino Rossi ha annunciato il ritiro dalla Moto GP. Come da lui stesso dichiarato, in questi mesi nel grande campione è maturata la decisione di ritirarsi dalle corse alla fine del 2021. Ma avete mai visto come era da piccolo il grande campione? Scopriamo insieme tutti gli scatti del passato condivisi sul web.

Classe 1979, Valentino Rossi ha ereditato la passione per le due ruote da papà Graziano. Sin da bambino Valentino dimostra di avere delle grandissime capacità che lo porteranno nel tempo a diventare uno dei piloti di moto più forti di sempre. Debutta, infatti, nel campionato italiano di motori all’età di 11 anni.

Da quel momento in poi la carriera sportiva di Valentino Rossi è caratterizzata da numerosi e straordinari successi. All’età di 18 anni, infatti, diventa campione mondiale classe 125. Nel 1999 ha vinto il motomondiale classe 250 ed ancora oggi domina i podi delle maggiori gare di MotoGP.

Suo papà è un noto pilota degli anni ’70, Graziano Rossi. Proprio da papà Graziano Valentino ereditò la sua grande passione per i motori e per le due ruote. Il grande campione comincia a seguire le gare mondiali di moto ancora prima di imparare a stare su due ruote .

Le prime esperienze agonistiche di Valentino Rossi sono a quattro ruote. Dopo essere passato alle minimoto, il giovane Valentino comincia a vincere gare e campionati diventando nel tempo un vero e proprio campione. I suoi continui successi fanno diventare il giovane uno dei personaggi più amati nel panorama sportivo italiano.

Valentino Rossi ha disputato un numero incredibile di gran premi vincendo circa la metà di tutte le gare disputate. Qualche giorno fa, tramite una conferenza stampa, Valentino ha annunciato il suo ritiro dalle gare sportive alla fine del 2021. Una decisione maturata nel campione in questi ultimi mesi e presa consultandosi con le persone a lui più care. Queste sono state le sue parole a riguardo: