Valeria Bigella smentita da Alessio Bruno: “nessun aborto spontaneo, deciso da noi” Valeria Bigella è stata smentita dall'ex fidanzato Alessio Bruno, con cui partecipò a Temptation Island: "nessun aborto, lo decidemmo noi". La vicenda

Valeria Bigella, ospite nella trasmissione di Lorella Boccia “Rivelo”, ha fatto una dolorosa confessione, smentita però dall’ex fidanzato Alessio Bruno (con cui partecipò a “Temptation Island”). L’influencer ha parlato di un aborto spontaneo, che sembra però non essere del tutto veritiero

Valeria Bigella, ai microfoni della ballerina Lorella Boccia, ha dichiarato: “Dopo un anno che io e Alessio stavamo insieme ho avuto un aborto spontaneo. Non l’ho mai detto a mia madre. Col senno di poi penso che fosse destino, che forse non eravamo pronti ad essere dei genitori giovani. Oggi ci penso spesso, penso a come sarebbe stata oggi la mia vita con un bambino“.

Queste pesanti parole però non sono andate giù ad Alessio Bruno, che ricordiamo sta scontando una pena per essere stato arrestato dopo che, la polizia l’ha trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

“Valeria non ha avuto nessun aborto naturale. L’aborto è stato voluto, non ci sentivamo, nessuno dei due, di portare avanti la sua gravidanza! E non capisco perché lei abbia deciso di portare in tv un argomento del genere e per di più di stravolgerlo completamente“.

Queste parole sono davvero forti, mettere in dubbio un dolore del genere significa assumersi una grossa responsabilità. Ancora non è arrivata una smentita della showgirl e non sappiamo se arriverà.

Alessio Bruno inoltre ha parlato anche del suo arresto e dei suoi errori: “Voglio un gran bene a Valeria e il motivo per cui io non stia qui a puntualizzare e a correggere alcune cose è semplicemente perché penso che non lo abbia fatto con la malizia di colpirmi ma semplicemente perché era a disagio in questa situazione. Ci sarebbero state cose da evitare o da dire in maniera corretta ma ognuno, alla propria intervista, dice quello che vuole”

Sto pagando una pena esagerata e lo sto facendo a testa alta. Vicino a me ho una donna che nonostante i nostri momenti quasi invivibili dovuti a questa situazione mi sta vicino, soffre e stringe i denti insieme a me. Per noi e per l’amore che proviamo. Non accetto che si dica una cosa del genere. Quindi vi prego di leggere meglio gli atti e di non permettervi di dire in prima serata una ca….a del genere”. Insomma, gli errori non sono stati fatto per questioni di soldi o di cattive amicizia ma “per il mio ego”.