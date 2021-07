Come sta l'attrice oggi?

Valeria Fabrizi operata all’occhio. La celebre attrice italiana ha dovuto recentemente sottoporsi a un intervento delicato alla vista, che lei stessa ha deciso di raccontare sui social ai suoi follower. Le sue condizioni di salute dovrebbero essere ottimali, visto che si è messa a scherzare sull’operazione chirurgica e sulla benda che porta sull’occhio.

Fonte Instagram valeria_fabrizi_officialpage

L’attrice italiana che interpreta il ruolo di Suor Costanza, accanto alla grandissima Elena Sofia Ricci, nella serie tv italiana Che Dio ci aiuti, da poco è stata sottoposta a un piccolo intervento alla vista. E infatti su Instagram la donna di 84 anni si è presentata con una vistosa benda sull’occhio.

Niente di preoccupante, ovviamente. Si tratta di un intervento di routine tipico delle persone con tante primavere sulle spalle. Ha dovuto infatti subire un’operazione per curare la cataratta, un processo degenerativo che causa la perdita di trasparenza del cristallino nell’occhio e un calo vistoso della vista.

Un intervento considerato delicato, ma di routine. Dura pochissimo e prevede la sostituzione, tramite lente artificiale, del cristallino. Per tornare a vedere in modo assolutamente perfetto. L’attrice 84enne si è ripresa davvero bene dall’operazione.

Così bene da voler scherzare sui social con tutti i suoi follower, in merito al fatto che molte sue colleghe coetanee o mature spesso ricorrono a bisturi e interventi per motivi estetici, ma lei non lo ho mai fatto. Concedendosi solo un’operazione che di trendy ha poco.

Valeria Fabrizi operata all’occhio: le parole su Instagram

C’è chi si fa le punturine, c’è che si fa il botox, c’è chi si fa la bleferoplastica e io …? Ho fatto la cataratta.

L’attrice veronese ci scherza su, dimostrando che non serve il bisturi per essere una donna bella, dentro e fuori. La sua ironia, poi, è davvero spiazzante. Chissà cosa ne hanno pensato le colleghe amanti del ritocchino facile…