Valeria Marini e il dramma della mamma: “Non mi ha ancora perdonata”

Tra Valeria Marini e la mamma Gianna Orrù i rapporti non sono sempre stati idilliaci. La soubrette sarda non ha mai nascosto i rapporti con la madre che però, negli ultimi tempi erano andati verso un miglioramento.

Oggi la showgirl è tornata a raccontare il dramma familiare che le è capitato ormai qualche anno fa, per cui anche se estranea ai fatti, la mamma Gianna sembra essersela presa per lei.

Anni fa la donna stata truffata da un uomo che ha messo in piedi, secondo lei, una vera e propria “sceneggiatura degna di un film”. Alla donna sono stati rubati oltre 335.000 euro e Valeria Marini ha spiegato:

L’ho messa in guardia. Ma era tardi. Se l’è presa con me, non mi ha creduta… ho assunto un investigatore privato per dimostrare a mia madre quello che accadeva. Se l’è presa a morte, non mi ha parlato per mesi.

Anche la donna ha ribattuto alle parole della figlia che ha spiegato perché non ha mai accettato il suo aiuto, ma soprattutto i suoi avvertimenti:

Per me era una questione di orgoglio, di dignità personale. Mi ritenevo perfettamente in grado di gestire la faccenda e di riavere quanto avevo investito. Era dura ammettere a me stessa che ero stata ingannata, turlupinata, umiliata… Mi fidavo troppo di lui e cacciai da casa mia Valeria quando seppi come si era rivolta a lui.

Ancora oggi però, il trauma sembra essere presente nella vita della mamma, una vicenda che difficilmente verrà archiviata: “Mia madre è stata malissimo e ancora non ne è fuori. Ha un’ansia devastante, l’idea di essere stata messa in scacco da un uomo che aveva ottenuto la sua fiducia la tormenta: non si dà pace.“