È giunta al capolinea la storia d’amore tra Valerina Marini e l’onorevole Gerolamo Cangiano. A confessarlo è lo stesso deputato raggiunto e intervistato nella giornata di ieri da Enrico Lucci, inviato di Striscia la Notizia.

La relazione andava avanti ormai da diversi mesi, diventando ufficiale quando, lo scorso luglio alcuni paparazzi avevano scattato delle foto che li ritraevano insieme. Baci, carezze e sguardi complici tra i due che hanno sempre cercato di tenere il loro amore lontano dagli occhi indesiderati dei giornalisti e del gossip.

Quella che sembrava una relazione forte e duratura però, non era altro che un fuoco di paia che, a distanza di poco più di cinque mesi è svanito e concluso. A confermare la fine della relazione infatti, è inaspettatamente lo stesso deputato proprio durante la presentazione del libro di Gabriel Garko alla Camera.

Valeria Marini torna single, al capolinea la storia col deputato Gerolamo Cangiano

Quest’ultimo raggiunto da uno degli inviati di Striscia la Notizia, ha così confermato il gossip che stava girando negli ultimi giorni. Valeria Marini sembra quindi essere tornata single chiudendo quindi la presunta storia con Gerolamo Cangiano.

Nonostante l’incontro fosse stato organizzato dalla stessa showgirl, il politico ha deciso di partecipare e di confermare il suo stato sentimentale davanti ai microfoni del famoso Tg satirico di Canale 5.

Cangiano infatti, ha sottolineato di essere una persona single, senza però spiegare i motivi che hanno portato la coppia a decidere di allontanarsi definitivamente. La loro storia era iniziata e aveva cavalcato i giornali di gossip all’inizio della scorsa estate quando, erano stati fotografati insieme a Ponza.

Il settimanale Diva e Donna aveva mostrato le foto in cui entrambi si mostravano affettuosi tra un bacio e l’altro sotto il sole estivo. Quest’ultimo nella vita di Valeria Marini era arrivato dopo la fine della relazione con Eddy Siniscalchi e alcuni flirt mai confermati.

Per ora non si conoscono i dettagli che hanno portato entrambi a chiudere la loro relazione. Ma sappiamo per certo che il deputato di Fratelli D’Italia è già pronto ad aprire il suo cuore ad un altro amore.