Valeria Scanu ha parlato per la prima volta della morte del padre, ad un anno dalla scomparsa per il Covid-19

Valerio Scanu dopo quasi un anno dalla scomparsa del padre è tornato a parlare di questa tragica situazione. Ospite da Serena Bortone,, il cantante di Amici di Maria De Filippi ha raccontato il calvario.

L’uomo se ne è andato a soli 64 anni, dopo un periodo in terapia intensiva dove era ricoverato per Covid. Il cantante ha qualche rimorso di quel periodo, come quelli di non averlo chiamato e di essere entrato in contatto con lui solo tramite la mamma.

Il cantante ha saputo della situazione così grave solo la sera prima e ha ricordato:

La sera prima mi chiamarono e mi dissero che la situazione era grave, non sapevano più cosa pensare. I parametri erano buoni, ma i polmoni zero. Gli risposti che papà all’improvviso avrebbe dato una sterzata e sarebbe migliorato.

Poi la situazione è precipitata così velocemente: “Quella notte mi svegliai a mezzanotte e mezza e mi sono riaddormentato. Squilla il telefono a mezzanotte e cinquanta e mi dicono ‘Valerio, papà è in arresto’. Gli dicevo come faccio… La mattina ho chiamato mia zia, non mi capiva. Le ho detto devi andare da mamma, non mi fare spiegare e vai da mamma subito. Ha fatto tutto lei”.

E poi la parte più difficile, quella del funerale a cui il cantante non voleva neanche partecipare: