Vanessa Bryant commuove tutti ricordando il marito e la figlia morti Vanessa Bryant, in occasione del grande evento per ricordare il marito e la figlia morti in un incidente in elicottero, commuove tutti

Non era ancora apparsa in pubblico dopo la morte in un incidente in elicottero del marito e della figlia. Ma la prima volta che lo ha fatto, ha fatto commuovere tutti. Vanessa Bryant, nel giorno in cui ricordavano Kobe Bryant e la figlia Gigi, ha chiesto al marito di prendersi cura della loro bambina.

Tutti conoscono la triste storia di Kobe Bryant e della figlia Gigi, morti insieme in un terribile incidente in elicottero. Da quando era successo Vanessa Bryant, moglie del campione sportivo, non era ancora apparsa in pubblico.

Lo ha fatto allo Staples Center di Los Angeles, dove tutti si erano riuniti per ricordare uno degli sportivi più amati di tutti i tempi. Nessuno sapeva che avrebbe parlato, ma il discorso che ha pronunciato di fronte a una folla di 20mila persone, con milioni di persone da casa a seguire l’evento, ha fatto commuovere tutto il mondo. Ha parlato con il cuore in mano, mostrando tutta la sua disperazione per aver perso non solo il compagno di vita, ma anche la loro adorata figlia.

Vanessa ha raccontato del loro grande amore e di come fosse facile amare Kobe e la figlia Gigi. E lo ha fatto tra le lacrime, dimostrandosi però forte e pronta ad affrontare un discorso difficile da pronunciare, come quello in memoria di persone profondamente amate che la vita si è portata via all’improvviso in un tragico incidente. Chissà dove è riuscita a prendere la forza per fare quello che ha fatto: dal paradiso Koby e Gigi erano sicuramente al suo fianco.

“Non vedrò mai la mia bambina che avanza lungo l’altare o ballare con suo padre o sulla pista da ballo con me o avere bambini. Gigi sarebbe stata una mamma meravigliosa”, ha detto tra le lacrime ricordando la figlia morta a soli 13 anni.

E alla fine una frase che ha fatto piangere e commuovere tutti quanti: “Dio sapevano che non potevano stare su questa terra l’uno senza l’altro. Kobe, prenditi cura della nostra Gigi. Siamo ancora una squadra perfetta”.