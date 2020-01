Vanessa Hudgens e Austin Butler si sono lasciati Vanessa Hudgens e Austin Butler, amore al capolinea. Pare che per i due questo inizio di 2020 non abbia per niente portato bene

Vanessa Hudgens e Austin Butler si sono lasciati. La coppia è scoppiata. L’amore tra i due è finito. A quanto pare il 2020 non ha portato molto bene ai due piccioncini che hanno deciso di prendere strade separate. Chissà che in futuro Cupido non decida diversamente per loro.

Dopo quasi nove anni d’amore, Vanessa Hudgens e Austin Butler hanno deciso di dirsi addio per sempre. E pensare che in questo lasso di tempo la coppia è sempre apparsa molto affiatata, sicuramente una delle più longeve del mondo dello spettacolo internazionale, nonostante la giovanissima età. Ma secondo i magazine americani non ci sarebbero dubbi: i due da qualche mese non farebbero più coppia fissa.

A guardare i loro social pare che già alla fine del 2019 ci sia stato un allontanamento che in questi primi giorni dell’anno nuovo sembra ormai definitivo. L’ultima foto che l’attrice e31enne ha postato sui social insieme al compagno, di tre anni più giovane di lei, è dell’ottobre dell’anno scorso. I social di solito non mentono mai su queste cose, soprattutto perché i due erano soliti apparire spesso felici e contenti insieme.

Mentre l’attrice è impegnata sul set del film “Nei panni di una principessa 2” e l’attore nel biopic su Elvis Presley, diretto da Baz Luhrmann, ecco che sui giornali di gossip esplode la bomba. La loro relazione è finita. Eppure i due si conoscevano dal 2005, da quando lei era fidanzata con Zac Efron. Quando Vanessa e Zac si erano lasciati, nel 2011 i due erano diventati più che amici. L’amore era scoccato.

Ad agosto scorso parlavano entrambi di un grande amore, di una storia che sembrava non dovesse finire mai. E che magari sarebbe coronata con un matrimonio da favola o uno o più bambini.

Invece Vanessa Hudgens e Austin Butler, a quanto pare, sono tornati single. Chissà che l’amore non torni a scoccare a breve…