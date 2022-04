Molte star hanno rilasciato delle interviste piuttosto bizzarre, ma di recente anche Vanessa Hudgens ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto strane.

La star della Disney, ospite di Kelly Clarkson Show, ha dichiarato di aver dei poteri soprannaturali.

In particolare, la ragazza avrebbe un fetish per gli spiriti e per i fantasmi. E ha raccontato di parlare con loro:

No non è che ho una passione per gli spiriti. Piuttosto direi che ho accettato il fatto che vedo e ascolto cose. Se ho avuto esperienze paranormali? Sì molte a dire la verità. tantissime e ho iniziato ad averne quando ero ancora una bambina.

Il tutto sarebbe iniziato quando era solo una bambina di 8 anni:

Mi ricordo quando avevo 8 anni e mi preparavo per andare a scuola – hai presente quelle paperelle giocattolo che camminano? -, bene. C’era uno di quei cosi sul tavolo della sala da pranzo e, quando ho iniziato a camminare, ha iniziato a seguirmi. Per un po’ l’ho tenuto spento. L’ignoto fa paura, ma di recente mi sono detta che è un dono, un’abilità che devo usare.

Ma non solo, la donna si è documentata e ha comprato un’attrezzatura particolare che le consentirebbe di parlare con gli Spirit in modo più chiaro e diretto:

Di recente ho fatto un’indagine sul paranormale, con l’attrezzatura serie e tutto il resto. Ho molti attrezzi a dire il vero, il mio preferito è la scatola degli spiriti. In pratica scansiona le frequenze radio molto rapidamente. Nell’elettricità c’è qualcosa che permette ai fantasmi di parlare. Io l’altro giorno ero seduta su una lapide in un cimitero con il mio migliore amico. Era notte e c’era buio pesto. Abbiamo trovato la tomba di questo spirito che ci è stato detto essere molto ‘giocoso’. Così ho iniziato a parlarci ‘Ciao Sam, sono vanessa Hudgenes e sono qui con Gigi’. Così abbiamo detto ‘Sam puoi ridirci i nostri nomi? e abbiamo sentito chiaramente ‘shhhh Vanessa shh’. Non siamo scappati, anzi, era davvero bello perché stava funzionando. Così io ho ripreso la parola e ho chiesto ‘vuoi dirmi altro Sam?? e lui ha risposto con un secco ‘no!’.

E poi ha concluso: