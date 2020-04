Vanessa Incontrada e le foto delle videochat dove sfoggia il suo viso al naturale, senza trucco Vanessa Incontrada ha condiviso sul suo profilo social delle foto delle videochat che ha fatto in questi giorni dove si mostra senza trucco, acqua e sapone

L’attrice Vanessa Incontrada ha deciso di mostrare ai suoi fan sui social delle foto delle videochat fatte in questi giorni, ma si mostra tranquillamente al naturale. Le foto, infatti, la ritraggono senza trucco, in un look acqua e sapone, rivelando la sua bellezza, senza alcun tipo di paura a mostrarsi.

Vanessa Incontrada non è l’unica che, in questi giorni di lontananza da parenti ed amici, decide di fare delle videochiamate, per vedere le persone care. Non è neppure l’unica a condividere foto di questi momenti. Sicuramente, però, non sono state in molte a volersi mostrare acqua e sapone, come ha fatto l’attrice.

Infatti, nelle foto condivise, lei è sempre senza trucco, naturalmente bella. La sua versione casalinga ha stupito un po’ tutto: infatti non c’era nemmeno un filtro. Si è mostrata in primo piano, totalmente struccata, con alcune volte legati, poi sciolti e leggermente scapigliati, poi ancora con il suo outfit da casa, con una felpa casual.

Senza neppure un filo di eyeliner, oppure un po’ di fondotinta, Vanessa Incontrada sfoggia delle bellissime lentiggini cosparse sul naso e sulle guance e un bellissimo sorriso smagliante, che la caratterizza anche sotto i riflettori. È riuscita benissimo a dimostrare come senza problemi ci si possa mostrare in tutta la proprio bellezza e femminilità tranquillamente anche a 41 anni.

La cosa che la rende molto più unica è il fatto che sono davvero poche le sue colleghe del mondo dello spettacolo che avrebbero il coraggio di mostrarsi senza nemmeno un filo di trucco. La paura è sempre la stessa: si ha paura delle critiche, delle opinioni e dei pensieri di tutti coloro che vedranno le foto.

L’unico modo per risolvere il problema è credere per prime che si è belle anche senza tutti gli artifici di make up e i filtri digitali. Questo lo insegnano tranquillamente le foto che Vanessa Incontrada ha condiviso, forse anche per far intendere questo, oltre che dimostrare la mancanza degli affetti in questo momento.