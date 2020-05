Vanessa Incontrada e Lino Guanciale: “un rapporto particolare” "Un rapporto particolare", così Vanessa Incontrada indica la sua relazione con Lino Guanciale, con il quale sono colleghi e hanno condiviso diversi set

Lino Guanciale e Vanessa Incontrada sono due attori affermati e molto seguiti, nonché apprezzati. Entrambi stanno mandando avanti la loro carriera con grande successo e non di rado le loro strade si sono incontrate, anche e sopratutto sui set. Così l’attrice commenta la loro relazione, definendola “un rapporto particolare”.

Al momento, i due colleghi stanno condividendo il set di Non dirlo al mio Capo, nel quale Lino Guanciale interpreta Enrico Vinci, un avvocato misogino con il quale Lisa Marcelli, interpretata da Vanessa Incontrada, deve convivere e sopravvivere. Insomma, una serie TV tutta made in Italy che sta riscuotendo parecchio successo. Proprio su questo set, a quanto dice l’attrice, i due avrebbero instaurato un bel rapporto.

In un’intervista, Vanessa Incontrada ha dichiarato questo, parlando del set e della serie TV: “Il ricordo più bello sicuramente è Lino, un collega che mi porto nel cuore, con lui è nato un rapporto davvero particolare. Credo che l’empatia tra noi sia stata uno dei punti di forza della serie”. Oltre a questo, l’artista aggiunge anche che le piacerebbe molto tornare a lavorare con Lino Guanciale, magari in un nuovo progetto diverso da Non dirlo al mio capo.

Sicuramente lei si trova bene, ma con molta probabilità anche l’attore deve essere molto contento della collaborazione. Infatti, vanessa Incontrada non è solo una grande attrice, ma anche una bravissima presentatrice. La donna, come fatto già in passato, sarà al timone della conduzione di uno dei programmi più amati di sempre: Zelig. Affianco a lei vedremo un altro grande pezzo grosso della televisione italiana: Claudio Bisio.

Parlando proprio di quest’ultimo, Vanessa Incontrada ha così affermato: “Lui è innanzitutto un amico. In questo settore ci conosciamo tutti, ma gli amici si contano sulle dita di una mano e Claudio è uno di questi; è sempre stato presente nella mia vita come io lo sono nella sua”.

Infatti, proprio con le scorse edizioni di Zelig, la presentatrice ha collaborato proprio con Claudio Bisio nella conduzione del programma, instaurando un rapporto bellissimo tra colleghi. Insomma, chi non vorrebbe lavorare con lei?