Vanessa Incontrada ha avuto un incidente: ecco cosa è successo

Senza alcuna ombra di dubbio Vanessa Incontrada è una delle conduttrici più amate e stimate nel mondo della televisione italiana. In occasione di un’intervista rilascita a Verissimo, la donna ha dichiarato di aver subito un piccolo incidente. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Vanessa Incontrada è tornata al timone della conduzione di Striscia La Notizia insieme ad Alessandro Siani. Poco prima di apparire su Canale 5, la conduttrice spagnola è stata ospite nella puntata di Verissimo in cui ha raccontato quali sono i suoi nuovi progetti di vita.

Nel programma condotto da Silvia Toffanin, la Incontrada si è detta felice di essere tornata a condurre il tg satirico. Queste sono state le sue parole:

Sono molto contenta di tornare dietro il bancone di Striscia e che, per il secondo anno consecutivo, Antonio Ricci abbia deciso di affidare a me e Alessandro il compito di intrattenere il pubblico. Come si dice “squadra che vince non si cambia” e noi non vediamo l’ora di entrare nelle case degli italiani per regalare momenti di leggerezza, qualche spunto di riflessione e tanto divertimento.