Venus Club, l’esordio del programma con al timone Lorella Boccia è andato a gonfie vele. L’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi ha debuttato in seconda serata, con ospite fisse Mara Maionchi e Iva Zanicchi e ha totalizzato un ottimo punteggio di ascolti.

La prima puntata del late show totalizza quasi il 6% di share sul pubblico totale e sfiora l’11% di share sui giovani 25-34 enni; nonostante il traino e la forte concorrenza affermata della seconda serata lo show sale di quasi 2 punti di share rispetto il programma che lo precede.

Il nuovo show tutto al femminile sembra promettere bene, la conduzione di Lorella Boccia sembra esser subito piaciuta al pubblico: frizzante, elegante e spigliata la conduttrice si distingue sn dalla prima puntata.

Il format di Venus Club è particolare, uno show notturno che accoglie in studio donne dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento. A pochi giorni dall’esordio l’ex ballerina, che è anche in dolce attesa del primo figlio, ha commentato la messa in onda così:

Tutte le persone che fanno parte della squadra di “Venus Club” mi conoscono dal punto di vista professionale e umano perché hanno lavorato con me in “Rivelo” e nella fascia pomeridiana di “Amici”, per cui il programma mi è stato quasi cucito addosso. L’aspetto che abbiamo voluto mettere in risalto nel progettarlo è stato la capacità di aprirsi, di esprimersi senza alcun tipo di restrizione. Quindi esternare tutto, anche ciò che può sembrare banale o secondario. E così è stato, perché si è creata un’atmosfera interessante, divertente, ma anche di riflessione.

Con lei anche due colleghe d’eccezione, Mara Maionchi reduce dalla straordinaria stagione di LoL – Chi ride è fuori e Iva Zanicchi ancora opinionista all’Isola dei Famosi:

Avere Iva e Mara durante tutto il percorso è stata una fortuna. Sono due donne schiette e dirette, capaci di esprimere un’opinione senza mezzi termini, come solo loro sanno fare. C’è stata subito sintonia tra noi, e oggi ci capiamo al volo, con un’occhiata, perché il loro compito è anche dire ciò che io non oso. Questo mi diverte tantissimo, perché loro possono esprimersi con estrema libertà, in un contesto che è già caratterizzato da grande spontaneità.