Vera Gemma si racconta a Belve: le dichiarazioni shock

La maggior parte delle persone conosce Vera Gemma per essere un noto personaggio italiano. Di recente la nota attrice è stato ospite a Belve in cui ha svelato alcuni retroscena importanti sulla sua vita privata. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Vera Gemma finisce al centro della news. Questa volta a rendere il personaggio televisivo protagonista di un un gossip sono state le dichiarazioni shock che lei stessa ha rilasciato a Belve. Dalla notte passata in carcere fino alle proposte indecenti ricevuto a Las Vegas, la donna ha aperto il suo cuore a Francesca Fagnani.

In occasione di un’intervista rilasciata al celebre programma in onda su Rai 1, l’attrice ha svelato di essere finita in carcere. Nel dettaglio la donna avrebbe trascorso solo una notte in prigione a seguito di una furiosa lite con il padre di suo figlio:

Sono stata arrestata a Las Vegas per violenza domestica, stavo litigando col padre di mio figlio: lui ha chiamato per un cerotto ed in camera è piombata la security ed ho passato un giorno e una notte in carcere .

Nel corso dell’intervista, la donna ha raccontato di essere uscita dal carcere grazie dopo aver pagato la cauzione. Queste sono state le sue parole:

Là ho conosciuto personaggi meravigliosi, poi ho pagato 3 mila dollari di cauzione e sono uscita. Altri reati? Un po’ cleptomane da piccola, ho rubato un po’ di rossetti.

In un secondo momento, Vera Gemma ha rivelato di aver ricevuto delle proposte indicenti a Las Vegas. Un uomo con cui lei stessa avrebbe avuto una relazione, le ha offerto del denaro: