Vera Wang: come arrivare a quasi 70 anni in forma Vera Wang, la famosa stilista di abiti da sposa sognanti, sfoggia su Instagram una forma davvero incredibile da far invidia alle ventenni a quasi 70 anni

Vera Wang, rinomata stilista che confeziona da sempre abiti da sposa davvero splendidi, ha lasciato tutti i fan a bocca aperta. Perché? perchè la designer a quasi 70 anni ha postato delle sue foto sul social Instagram in una forma da far invidia alle ventenni e racconta come arrivare ad essere come lei alla sua età.

I follower della stilista Vera Wang hanno da poco preso coscienza dell’età della loro musa e sono rimasti attoniti. Difficile da credere ma la designer di abiti ha quasi 70 anni ed ha una forma davvero smagliante. Vera Wang ha iniziato ad essere molto attiva sui social, come Instagram e Twitter dopo che una fan aveva condiviso la sua incredulità nel scoprire la sua età anagrafica.

Ma dove si trova la sua fonte di bellezza e giovinezza? Vera Wang ha mostrato una silouhette davvero incredibile, cappelli lunghi lucenti e uno stile impeccabile e tutti si domandano quali siano i suoi segreti per apparire così in forma e giovane. Alla domanda che le è stata posta in merito Vera Wang ha risposto: “Lavoro, dormo, prendo poco sole, seguo una dieta e faccio costante allenamento fisico, sollevo pesi tutti i giorni”. Sembra difficile da credere che basti così poco per sembrare più giovane di decenni.

Vera Wang nonostante la situazione attuale di emergenza, non ha mai smesso di lavorare e dalla sua lussuosa abitazione a Miami in Florida creando spettacolari e scenografici Bridal Dress e facendosi fotografare con le sue creazioni. Ma qual’è la storia di Vera Wang? Nel 1968, la stilista aveva gareggiato ai campionati di pattinaggio di figura negli Stati Uniti senza però entrare nella squadra olimpica. Decise quindi di scegliere una strada completamente diversa come quella della moda.

La prima esperienza nel mondo della moda Vera Wang la fece nella boutique di Yves Saint Laurent a Madison Avenue a New York City dove fece l’incontro della vita con uno dei direttori più influenti di Vogue America, Frances Patiky Stein. Dopo dieci anni terminati gli studi al college, Vera Wang approdò a Ralph Laurent chiamata da Stein. Nel 1990 Vera Wang decise di lanciarsi nell’apertura di una sua boutique di abiti da sposa convinta che non ci fosse ancora una designer che soddisfacesse le esigenze delle donne moderne. Da quel momento in poi Vera Wang è diventata la stilista di riferimento per i bridal dress.