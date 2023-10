Verissimo, Amanda Lear lascia lo studio: le sue parole spiazzano Silvia Toffanin

Nella giornata di ieri, domenica 8 ottobre, su Cnaale 5 è andato in onda il consueto appuntamento con Silvia Toffanin ed il suo Verissimo. Tra i tanti ospiti son spiccati i nomi di Lorella Cuccarini ed Amanda Lear.

Mentre la prima, ha raccontato di essere contenta per la sua conferma come maestra di canto ad Amici di Maria, la seconda ha dato vita ad un simpaticissimo momento. Difatti, dopo una ricca chiacchierata con Silvia, l’attrice ha salutato la padrona di casa e gli ospiti in maniera diverte.

Tutti sanno che l’attrice francese ha una personalità spigliata e che ha sempre la battuta pronta. Proprio per questo, non appena ha concluso l’intervista, Amanda ha piazzato una frase tipicamente sua.

Amanda Lear lascia lo studio: le sue parole spiazzano Silvia Toffanin

Dopo una ricca intervista che Amanda Lear ha rilasciato ai microfoni di Verissimo, per salutare Silvia Toffanin ed il pubblico ha deciso di utilizzare una sua tipica frase. L’esclamazione ha dapprima lasciato tutti di stucco, per poi far finire tutti in una fragorosa risata.

Tutti sanno che Amanda ha una personalità spigliata e sempre capace di creare dei siparietti molto divertenti. Anche questa volta, ha mostrato le sue capacità di stupire e di strappare una risata ai presenti

Com’è di consueto in tutte le interviste di Silvia Toffanin, prima di salutare l’attrice ha commentato dicendo: “Che dire Amanda…”, cercando una risposta degna di nota. Nessuno però si sarebbe aspettato una risposta tanto originale.

Amanda ha prontamente risposto: “Che devo andare perché ho una vita ses***le”. Dapprima, Silvia si è mostrata sbigottita portandosi una mano alla bocca e sgranando gli occhi. Subito dopo, la conduttrice è finita in una fragorosa risata.

In risposta, Toffanin le ha detto: “Ah benissimo, allora buon divertimento”. A quel punto Amanda Lear lascia lo studio salutando tutti a modo suo. La frase pronunciata dall’attrice francese non è assolutamente risultata volgare, proprio perché ha una personalità capace di rendere ironico anche le frasi più controverse.

Questo dimostra anche, come Amanda non abbia assolutamente bisogno di snaturarsi per risultare moderna. Con la sua semplicità, è sempre riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori, questo fin dal suo esordio.

Ovviamente, il video del botta e risposta tra Amanda Lear e Silvia Toffanin ha presto fatto il giro dei social. Tutti si son trovati d’accordo con il dire che la sua capacità sarebbero ben accette in Italia. Magari in un futuro, potrebbero esserci dei progetti proprio per lei, nella televisione italiana.