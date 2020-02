Verissimo: Beatrice Valli si sfoga sulle critiche dei followers rivolte a sua figlia "La cosa che più mi ferisce sono le critiche sui bambini: tua figlia è brutta. Come ha fatto a nascere una figlia così con due genitori belli come voi", lo sfogo dell'ex corteggiatrice a Verissimo

Non si fa altro che parlare di Beatrice Valli e Marco Fantini, che sono stati ospiti a Verissimo, il programma televisivo condotto da Silvia Toffanin. La conduttrice ha sottolineato quanta influenza ha la coppia sui social. Hanno raggiunto quasi quattro milioni di followers. Ma quando la Toffanin si è rivolta a Beatrice Valli, domandandole se mai le fosse capitato un episodio sui social network, che l’avesse ferita, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto:

“Le cose più brutte che mi sento sempre dire, innanzitutto, sono le critiche ai bambini. Tipo: è brutta tua figlia, è impossibile che con due genitori così belli possa venire una figlia così… e poi espressioni davvero bruttissime. E questa è la cosa più brutta, soprattutto nei confronti dei bambini.

O quando mio figlio aveva problemi nel parlare, perché inizialmente lui non parlava benissimo. Abbiamo fatto un percorso di logopedia, come fanno tanti bambini. L’80% dei bambini hanno problemi nel parlare.

Mi dicevano di portarlo dal dottore, perché mio figlio non era un bambino normale. Queste sono veramente cose che per me feriscono. A volte dietro una tastiera non si capisce realmente il male che si possa fare a delle persone, è davvero brutto sentirsi dire certe cose, soprattutto riferite a dei bambini”.

Quando Silvia Toffanin ha domandato, viste le esperienze, perché continuassero a pubblicare le foto dei figli sui social network, Marco Fantini le ha spiegato:

“Per me mia figlia è bellissima ed è un piacere far vedere a tutti ciò che faccio con lei. È un bel messaggio e credo che in questo momento ce ne sia bisogno”.

Purtroppo oggi i social network hanno un’enorme influenza e una grande forza.

La gente però non si rende conto di quanto le parole possono ferire chi è dall’altra parte. Prima di parlare, bisognerebbe riflettere qualche secondo!