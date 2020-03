Verissimo, Domenica Live e CR4 – La Repubblica delle donne sospesi: emergenza Coronavirus Nuova decisione da parte dei vertici di Mediaset: Verissimo, Domenica Live e CR4 - La Repubblica delle donne sospesi: si darà spazio all'emergenza Coronavirus

L’emergenza Coronavirus lascia spazio a nuove decisione da parte dei vertici di Mediaset: Verissimo, Domenica Live e CR4 – La Repubblica delle donne saranno momentaneamente sospesi per lasciare spazio a programmi che possano dedicarsi all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo

Il comunicato ufficiale di Mediaset è stato postato anche nei canali social dei rispettivi programmi, la decisione è quella di concentrare la forza giornalistica, tecnica e produttiva delle reti Mediaset sui contenuti hardnews: ovvero quelli con alto tasso informativo

Nel comunicato si può leggere che: “Per garantire un’informazione costante e completa sulla più stretta attualità e sull’emergenza Coronavirus, Mediaset ha deciso di concentrare la forza giornalistica, tecnica e produttiva delle reti Mediaset sui contenuti hardnews: quelli con alto tasso informativo.

Mediaset ha deciso di sospendere, solo per questa fase programmi come “#CR4 – La Repubblica delle Donne”, “Domenica Live” e “Verissimo”, per rafforzare le testate dedicate all’attualità in diretta.

Contemporaneamente, i programmi di infotainment che rimarranno in onda, da “Mattino Cinque” a “Pomeriggio Cinque“, si orienteranno sempre di più sui temi legati alla cronaca e alla stretta attualità.

In questo quadro di massimo impegno informativo, Retequattro si distinguerà offrendo al suo pubblico sette prime serate su sette di attualità in diretta. I consueti programmi di approfondimento della rete copriranno con un grande sforzo professionale e produttivo l’intera settimana, assicurando ai telespettatori un’informazione puntuale, approfondita e completa”.

L’emergenza che il nostro paese sta vivendo non risparmia neanche la televisione, molti programmi stanno attuando dei cambiamenti. Ricordiamo che Le Iene sono sospese in quanto un membro della redazione è risultato positivo al COVID-19, e che il Grande Fratello Vip potrebbe subire diversi cambiamenti legati alla conduzione del programma.

Alfonso Signorini sta valutando infatti di informare i concorrenti di quanto sta accadendo fuori e di condurre il programma direttamente dall’hotel in cui alloggia.