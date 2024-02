Verissimo, il grande scoop di Mahmood: ecco cos’ha detto sul suo fidanzato

Nell’ultima puntata di Verissimo Silvia Toffanin ha avuto la possibilità di accogliere in studio uno dei cantanti più apprezzati del momento. Ovviamente stiamo parlando del giovane Mahmood. Ecco che cosa ha raccontato il cantante di Tuta Gold, il brano presentano nella 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Mahmood a Verissimo

A quanto pare lo stesso avrebbe raccontato alcuni dettagli sulla sua relazione e sul suo fidanzato ma anche altri aneddoti davvero molto interessanti.

Verissimo: Mahmood promuove il nuovo album

Mahmood ha preso parte all’ultima puntata di Verissimo. Il ragazzo è reduce dalla settimana sanremese, dove per l’appunto si è presentato con un brano, “Tuta Gold”. La canzone gli ha permesso di conquistare la sesta posizione in classifica.

Mahmood sul set di Tuta Gold

Mahmood ha quindi raccontato i sentimenti che lo hanno portato a comporre quel pezzo, accennando perfino l’uscita del suo prossimo album: “Nei Letti Degli Altri”. L’uomo ha descritto il letto come un luogo intimo che spesso appare come la coperta di Linus per tutti, ma è anche il posto nel quale spesso si tradisce. C’è molto di me questa volta, forse più delle altre volte, credo che questo disco sia il disco più empatico che abbia mai scritto fino ad ora. Nell’album infatti parlo del letto perché il letto credo sia nostra coperta di Linus. Il letto comunque è dove vieni tradito, tradisci…

Mahmood, l’amore per il suo fidanzato e il dramma dell’incendio

Dopo aver detto qualche particolare in merito alla prossima uscita del suo album, Mahmood ha cominciato a parlare di un argomento che indubbiamente appassiona tutti: l’amore. Il ragazzo ha dichiarato di essere molto felice in questo periodo, anche se nell’ultimo mese si è dovuto concentrare sul lavoro in vista di Sanremo.

Non ha quindi rivelato nulla sull’identità del fidanzato anche se pare molto chiaro come una persona sia presente nella sua vita. Il cantante di “Soldi” ha però raccontato un aneddoto che lo ha segnato molto quando era più piccolo.

Mahmood

Da quello che sappiamo la prima casa in affitto del cantante è stata colpita da un incendio e lui ha dovuto abbandonarla in fretta e furia. SI tratta di un evento che ha colpito duramente il cantante in quanto era il primo passo verso la sua indipendenza. Era la mia prima casa in affitto, la prima indipendenza e poi sono dovuto tornare a casa di mia madre. Ero a casa con due mie amici e la mia amica se ne è accorta guardandolo l’ombra del palazzo.

Mahmood è quindi andato in terapia per cercare di uscire da questa sorta di crisi interiore e a distanza di anni sembra esserci riuscito. Di sicuro la musica lo ha aiutato moltissimo e siamo certi che ci regalerà ancora moltissime soddisfazioni.