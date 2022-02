L’attore Kabir Bedi è stato ospite a Verissimo ed è tornato a parlare del grande dolore per la perdita di suo figlio Siddharth.

Era il 1997 e il suo secondogenito aveva solamente 25 anni, quando si è tolto la vita.

Kabir Bedi ha spiegato che era malato, aveva la schizofrenia, ma si rifiutava di prendere le medicine e diventava sempre più violento.

Nello studio di Silvia Toffanin, la conduttrice del programma televisivo Verissimo, ha raccontato l’esatto momento in cui ha scoperto che suo figlio si era ucciso. Un racconto che riuscirà anche nel suo ultimo libro Storie che vi devo raccontare.

Ricordo molto bene quel momento. Ero entrato in casa e l’ho visto accasciato sul divano in un angolo della stanza. In quel momento cercai un segno, una spiegazione a quel gesto.

Prima di togliersi la vita, il ragazzo ha lasciato un biglietto per la sua famiglia. Si è scusato con loro e li ha pregati di non sentirsi in colpa, perché se ne sarebbe andato via felice. Quella scelta, era l’unico modo per lui per prendere il controllo della situazione e sconfiggere quell’orrenda diagnosi.

Con le lacrime agli occhi e dopo aver commosso il pubblico italiano, Kabir Bedi conclude:

Forse cercava di dirmi qualcosa, spero sia felice, ovunque egli sia.

Un papà lacerato dal dolore, ma che ha imparato a superare la situazione con la saggezza e a combattere quella sofferenza che ha cambiato per sempre la sua vita.

Chi è Kabir Bedi

Kabir Bedi è un attore cinematografico indiano. È diventato famoso in India, negli Stati Uniti e anche in Italia. È conosciuto in particolar modo per il suo ruolo del pirata Sandokan nella serie tv italiana e per quello del cattivo Gobinda nel film Octopussy di James Bond.

Si è sposato per ben quattro volte ed ha avuto tre figli. Il secondogenito Siddharth si è tolto la vita a 25 anni.

Fonte Studio GF Vip

La sua prima moglie è stata una ballerina di nome Protima Bedi.

La sua seconda moglie è stata una stilista britannica di nome Susann Humphreya. Dal loro amore è nato il terzogenito Adam.

Negli anni 90 si è poi sposato con la conduttrice televisiva Nikki Bedi, per poi divorziare nel 2005.

Il suo ultimo matrimonio è stato con Parveen Dusanj.