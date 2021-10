Tra gli ospiti della puntata di Verissimo, c’è stata anche Laura Torrisi. L’attrice ha raccontato in particolare la sua sofferenza dopo aver scoperto la sua grave malattia: l’endometriosi. La donna ha scoperto la patologia del 2009.

Laura Torrisi è stata operata tantissime volte, l’attrice si è sentita male anche in un momento di riprese di una nota fiction.

L’endometriosi le è stata diagnosticata tardi, proprio in uno stadio avanzato. Fortunatamente la donna è riuscita a rimanere incinta ed è nata Martina.

È stata dura perché quando me l’hanno diagnosticata era già in uno stadio avanzato. Ho vissuto dei momenti brutti, anche se non mi sono ammalata di depressione. Non sapevo se avrei potuto avere dei figli e questa cosa mi ha atterrito più di tutto. Poi, è arrivata mia figlia Martina e ho trovato le energie per affrontare il resto.