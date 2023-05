Verissimo, Paola Barale replica alle parole di Gianni Sperti

In questi ultimi giorni Gianni Sperti è stato uno dei personaggi più chiacchierati dalle pagine dei principali giornali di gossip. Ospite di Verissimo, l’opinionista di Uomini e Donne ha rilasciato alcune dichiarazioni su Paola Barale che hanno fatto il giro del web. Queste sono state le parole che l’ex ballerino ha speso sulla sua ex moglie nel salotto di Silvia Toffanin:

Immagino molto bene cosa volesse far intendere. Ha fatto delle illazioni e te le dico, voleva arrivare al fatto che io possa essere gay. Mi infastidisce che ci sia questa volontà di sapere che orientamento uno ha. Io non lo dirò mai, non amo proprio le etichette.

Paola Barale replica alle parole di Gianni Sperti

Paola Barale è stata ospite della puntata di Verissimo andata in onda domenica 7 maggio. Nel salotto di Silvia Toffanin la showgirl si è messa a nudo ed ha deciso di rispondere alle dichiarazioni che il suo ex marito ha rilasciato su di lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Queste sono state le sue parole a riguardo:

L’amore? Sono in un periodo leggero, mi diverto e sto bene. Devo dire che non mi manca nulla. Però non mi accontento, però sono soddisfatta. La settimana scorsa è venuta qui il mio ex marito Gianni? Ma dai. Fai bene a non farmi vedere le immagini, grazie.

E, continuando, la showgirl ha poi proseguito: