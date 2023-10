Veronica Gentili sul bacio con Marco Travaglio: ecco la verità

In occasione di un'intervista, Veronica Gentili rompe il silenzio sul bacio con Marco Travaglio

In occasione di un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, Veronica Gentili si è resa protagonista di inedite dichiarazioni in merito alla sua vita privata e alla nuova esperienza a Le Iene, il quale andrà in onda a partire da stasera, martedì 3 ottobre 2023.

Qualche mese fa, Veronica Gentili era finita al centro della cronaca rosa. A renderla protagonista di un gossip era stata una foto spuntata in rete che la ritraeva insieme a Marco Travaglio, il noto direttore del “Fatto”.

Nel dettaglio, lo scatto in questione ritrae i due scambiarsi un appassionante bacio Alla luce di questo, si facevano sempre più insistenti le indiscrezioni in merito ad una presunta liaison e alla nascita di una nuova coppia.

In ogni modo, a diffondere la smentita della notizia ci ha pensato il nuovo volto de Le Iene. Pertanto, in occasione di un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, la Gentili ha affermato:

Ne abbiamo riso. Marco è un caro amico che frequento abitualmente con amici in comune. La prima volta in cui uscirono foto che ipotizzavano una liaison tra me e lui risalgono a un sacco di anni fa. Ormai dovremmo essere prossimi alle nozze d’oro…

Veronica Gentili: il nuovo volto de “Le Iene”

Non è tutto. Nel corso della conversazione, si è dedicato anche ampio spazio alla nuova esperienza della giornalista, la quale sarà il timone della conduzione della nuova stagione de Le Iene. Stando a quanto affermato dal volto televisivo, è stata una proposta del tutto inaspettata. Queste le sue parole: